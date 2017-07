SOCIAL WORLD FILM FESTIVAL VII - I premiati

31/07/2017, 08:53

Svelati durante la serata del 29 luglio 2017bi premi della 7a edizione del. La “”, composta da giovani dai 23 ai 35 anni, ha scelto come” di Farhan Alam. “” di Fabio Mollo che si aggiudica il premio come, eed ilpresieduta dal regista Alessandro D’Alatri. La miglior sceneggiatura è quella di “Orecchie” scritta da Alessandro Aronadio.La “”, composta da ragazzi campani dai 15 ai 23 anni, ha scelto come" ex aequo "". La Miglior Regia va a Nadia Kibout per “”,per "",per “”. Laè quella diper ". Il, presieduta dalla regista Cinzia Th Torrini, va a “” di Francesco Carnesecchi.La “”, formata da persone diversamente abili, ha decretato come miglior documentario “” di Peppe Mastrocinque. Laè quella diper “”, laè di Elisa Bucchi e Nicola Bogo per “”. Ilva a “” di Fabrizio Bancale." di Paolo Zaffaina e Alberto Guariento vince l'importante premio di 3.000 euro "" che prevede l'acquisizione dei diritti del cortometraggio ritenuto più web da una giuria di Rai Cinema.” di Andrea Carotenuto vince la sezione “”. Nella sezione “” trionfano i lungometraggi “” di Cosimo Alemà e “” di Alfredo Arciero, e il cortometraggio “” di Alfredo Mazzara.Ilsi inserisce nel più ampio progetto della Città di Vico Equense “Promorecupevalorizza Penisola”, candidato ai POC 2014-2020 finanziati dalla Regione Campania.