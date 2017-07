LOCARNO 70 - Una sontuosa pre-apertura al GranRex Auditorium Leopard Club

Alina Marazzi



Il 29 luglio 2017 con l’inaugurazione del GranRex Auditorium Leopard Club è iniziata l’edizione numero settanta del. Il GranRex sala cinematografica storica di Locarno è tornato a piena vita dopo la ristrutturazione voluta e gestita dal Festival del Film. La fabbrica dei sogni, per tanti cinefili, fu inaugurata il 22 dicembre del 1966. Ora è pronta ad accogliere ancora sogni e a far sognare. Le 450 comode poltrone erano tutte occupate da un pubblico che ha vissuto con gioia e una punta di nostalgia la serata orchestrata in chiave di “amarcord” con bravura dal giornalista Michele Fazioli. Diversi spezzoni di film scelti ad arte, da “” a “O” e a “” hanno saputo ricreare un’atmosfera di sogno e di magia.Nel corso della serata è stato proiettato alla presenza della regista il film documentario “” della regista milanese Elina Marazzi. Nel 2002 il lungometraggio era stato presentato a Locarno nella sezione video ottenendo una menzione speciale. In seguito aveva ricevuto il premio per il miglior documentario al Film Festival di Torino. A prescindere dal valore cinematografico del lungometraggio la scelta non è apparsa indovinata. Ripresentare “Un’ora sola ti vorrei” in una serata all’insegna della gioia per aver fatto rivivere una sala che appartiene alla storia di una comunità, mi è sembrato come voler suonare la Marcia funebre di Chopin ad un matrimonio.Una figlia,, ricostruisce attraverso i filmati amatoriali del nonno (il nonno della regista era il fondatore della storica casa editrice Hoepli) la vita di sua madre suicida e la segue passo passo attraverso il calvario della fatica di vivere afflitta da una depressione esistenziale che la distrugge. Una voce fuori campo a guisa di guida, immagini fisse di un diario e scene familiari narrano i momenti felici, ma soprattutto quelli tristi e disperati della giovane Lise suicidatasi, quando Alina aveva 7 anni, convinta di non essere all’altezza delle aspettative da parte della famiglia e dell’amore di suo marito. Storia intima e personale del rimpianto di momenti felici scandita anche dallo struggente ritornello di “Una ora sola ti vorrei…”, evergreen popolare del 1938 che ha segnato un’epoca.