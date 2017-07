AQUILEIA FILM FESTIVAL VIII - I vincitori

L'Aquileia Film Festival



30/07/2017, 15:59

Simone Pinchiorri



"Alla Ccoperta del Tempio di Amenhophis III" di Antoine Chčnč (Francia)Solo i colossi di Memnone, a Luxor, indicavano fino a pochi anni fa il luogo dove sorgeva il pił grande tempio mai costruito da un faraone. Le grandi tappe di una campagna internazionale condotta dall'egittologa Hourig Sourouzian sono rivissute attraverso i filmati girati a partire dal 2004, che documentano le spettacolari scoperte che hanno coronato le ricerche."Tesori in Cambio d'Armi" di Tristan Chytroschek (Germania/Belgio)Il commercio di antichi tesori d'arte finanzia la guerra e la violenza, secondo quanto riferito da Interpol e FBI. La documentazione dimostra come i profitti derivanti dal mercato dell'antiquariato finanzino la fornitura di armi a gruppi terroristici. Ma da dove vengono questi tesori? Mentre in Afghanistan vengono depredate alcune tombe in un tempio buddista, la cittą siriana di Palmira viene sistematicamente saccheggiata."Alle Origini di Angkor" di Olivier Horn (Francia)La pianura di Angkor č sovrastata da un altopiano fitto di boschi nei quali un'antica cittą medioevale giaceva sepolta. Alla ricerca di un insediamento pił antico di Angkor, l'archeologo francese Jean-Baptiste Chevance e i suoi colleghi cambogiani, avvalendosi della tecnologia degli aerolaser, scoprono interi quartieri di una cittą, forse l'antica Mahendraparvata.