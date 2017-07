FIUGGI FILM FESTIVAL X - Tutti i premiati

La serata di rpemiazione del X Fiuggi Film Festival



30/07/2017, 15:07

" vince ildel concorso. Inedito in Italia, "" è un film francese del 2017 diretto da Morgan Simon, lodato dai giovani giurati del festival – guidati dal filosofo Riccardo Dal Ferro – perché "".ha consegnato il proprio premio – scegliendo tra tutti i film presenti al Festival, in concorso e non – a "", "".è andato il2017, per la sua straordinaria e commovente interpretazione ne "", valorizzata dal suo essere attore dilettante.Il Consiglio Giovani di Fiuggi ha invece consegnato ilper la sua interpretazione nel film in concorso "".Decretato inoltre il cortometraggio vincitore della seconda edizione del Concorso di Short Film del Fiuggi Film Festival: A State Of Emergency di Tarek Roehlinger, selezionato per l’incredibile qualità cinematografica e per la sua aderenza al tema del Festival.La serata di gala conclusiva è stata condotta dal giornalista e critico cinematografico, che ha sottolineato la straordinaria qualità dei film in concorso e il ricco e variegato programma realizzato dal Festival. Esibizione musicale affidata invece aiche hanno infiammato il pubblico tra omaggi musicali e canzoni inedite.La conclusione della serata è stata affidata al direttore organizzativo, che con il suo discorso finale ha tratto il bilancio di questa edizione: "".In fine Astrei ha ufficializzato l’undicesima edizione deche, tornando ad avere un claim italiano, si concentrerà sul concetto di Potere.