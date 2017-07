MALESCORTO XVIII - I vincitori

Manifesto Malescorto



30/07/2017, 15:01

Simone Pinchiorri



“La invitación” di Susana CasaresMotivazione della giuria: Il linguaggio delle immagini e delle sensazioni raccontano la solidarietà come solo i bambini riescono a fare con la loro spontaneità e semplicità.“(otto)” di Job, Joris & MariekeMotivazione della giuria: L’immaginazione come positivo esempio di relazione tra bambini ed adulti, sostenuta da una tecnica di animazione ben controllata e matura.“Water Hunters” di Salvatore Centoducati e Massimo OttoniMotivazione della giuria: Attualità e cronaca di questi giorni materializzano un futuro che è già l’oggi, dove però l’inventiva dell’animazione lascia spazio ad una possibile strada di consapevolezza e di responsabilizzazione.“Polis Nea” di Pierluigi FerrandiniMotivazione della giuria: L’opera visionaria fa comprendere come un’integrazione tra antico e nuove tecnologie, non solo è attuabile ma è anche un ottima soluzione per riabitare i nostri nuclei di antica formazione.“Che altri occhi ti guardino” di Antonella Barbera e Fabio Leone“Uno di noi” di Max NardariIstituto Magistrale Finocchiaro Aprile di Palermo.“Per un pugno di semi”Scuola dell’infanzia A. Moro - Istituto Comprensivo B. Gigli di Recanati: “Un altro pianeta” di Associazione Noi Come Voi Onlus di Galliate: “Johnny, mio fratello” di Alessandro Righetti, Associazione D.O.M.O. & “Storia di uno scrittore di successo (Cielo, che compagnia!)” di Laura Pigozzo, Associazione La Fabbrica d’Arte e Anffas Onlus Novara“Che altri occhi ti guardino” di Antonella Barbera e Fabio Leone“Uomo in mare” di Emanuele Palamara