FESTA D'ESTATE PER CECILIA MANGINI - Il 31 luglio al Castello Volante di Corigliano d’Otranto

XC! Festa d'Estate per Cecilia Mangini



30/07/2017, 18:39

È per indicare il numero 90 oppure sta “”, una sigla che abbraccia una lunga notte di visioni pensate per celebrare ili, fotografa, sceneggiatrice e cineasta tra le più importanti in Italia.è la prima donna a realizzare film documentari nel dopoguerra, autrice di lungometraggi e di più di quaranta cortometraggi, in gran parte realizzati insieme al maritoNata a Mola di Bari nel 1927, ha iniziato a lavorare come fotografa per riviste di cinema e di attualità e ha dato vita ad alcune delle più belle immagini dell'Italia degli anni '50 e '60, mettendo in evidenza la transizione del paese (che si allontanava, lentamente, anche dal fascismo) verso un'organizzazione industriale. La sua opera, impegnata a livello politico, si basa su una piena consapevolezza del potere delle immagini e della loro manipolazione, il potere di dissimulare la realtà come di rivelarla: l'autrice di capolavori come "", "" e "", realizzati in collaborazione con Pier Paolo Pasolini, ha raccontato dalla fine degli anni Cinquanta fino alla metà dei Settanta un'Italia divisa tra boom economico e contraddizioni sociali. Nel 2014 torna alla regia a distanza di 40 anni circa dall’ultimo documentario realizzato, mentre l’anno successivo viene insignita della cittadinanza onoraria dal comune di Specchia, borgo in cui si svolge La Festa di Cinema del reale di cui è colonna portante e ambasciatrice.si svolge a Corigliano d’Otranto, nel Castello Volante: per l’occasione ospiterà alcuni degli autori e delle installazioni create per la, un evento fuori dalle regole - esplosivo e imprevedibile - che non termina le sue attività alla chiusura delle quattro giornate di Specchia. Al contrario si fa nomade per diffondere i linguaggi audiovisivi e le opere cinematografiche del documentario internazionale creando un clima di vicinanza tra pubblico, autori, abitanti, studenti e viaggiatori. Una cifra stilistica che rendeun evento di 'comunità' un progetto culturale unico nel panorama dei festival e che, anche con la sua 14esima edizione, si riconferma uno degli appuntamenti più attesi dell’estate in Puglia con più di 9000 presenze su 4 giorni di attività.Il programma diha inizio alle 19.30 e si apre con un brindisi: in alto i calici dei vini di Claudio Quarta Vignaiolo. Si fa buio in sala alle 21.30 per la visione di"", "","", le fotografie di "", "", "", "", "". La serata si chiude alla mezzanotte con un brindisi e il dj set sul terrazzo con Mimmo Pesare. Nel Castello Volante, in perfetta sintonia con le atmosfere di, ci saranno le installazioni di Maurizio Buttazzo, Gigi Mangia, Ruggero Asnago, Rosita Ronzini, Radiodeltaplano.com e Ada MArtella, Quiet Zone, MMM - Green, Giancarlo Nunziato, Tre scatti di Visioni del Sud, Nove scatti ditratti da 'Dietro la legge' e l’imperdibile “”, straordinaria mostra fotografica ospitata nella tabaccaia del Castello.Il Castello Volante è il progetto promosso e realizzato da CoolClub, Big Sur, Multiservice Eco e Comune di Corigliano d'Otranto per animare il borgo con un programma di attività che abbracciano la musica, il cinema, l’arte contemporanea, la danza, il cibo, i nuovi mestieri e l’artigianato. Il Castello diventa così #CastelloVolante spazio di incontri, scambi creativi e sperimentazioni, un luogo dell’immaginario - come un inedito di Italo Calvino - la celebrazione dell’immaginazione e delle sue innumerevoli gemmazioni.