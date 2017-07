HO AMICI IN PARADISO - Su Rai1 il 31 luglio in prima serata

Una scena del film "Ho Amici in Paradiso"



29/07/2017, 15:19

Felice è un 45enne di Gallipoli condannato a un anno ai servizi sociali per bancarotta fraudolenta. Dovrà recarsi a Roma per scontare la pena presso un centro specializzato per la riabilitazione dei disabili. L’impatto è molto forte. Sin da subito conosce Giulia, la psicologa del centro. Parte da qui la storia di "", il film commedia che Rai1 propone in prima visione lunedì 31 luglio 2017 alle 21.25. Il film è firmato da da Fabrizio Maria Cortese, ed è interpretato da Valentina Cervi, Paolo De Vita e dallo stesso Cortese.