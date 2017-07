IMAGINARIA FILM FESTIVAL XV - Dal 21 al 26 agosto a Conversano

Imaginaria Film Festival



29/07/2017, 14:56

Torna a Conversano l’unico evento pugliese dedicato al cinema d’animazione internazionale d’autore.Un festival che è diventato un appuntamento imprescindibile dell’estate pugliese e che ha visto nel corso degli anni un importante incremento del pubblico tale da convincere gli organizzatori ad aprire nuovi spazi per le proiezioni e gli eventi collaterali.La location principale è l’ex monastero medievale di San Benedetto nel cuore della città d’arte di Conversano. Un luogo dal fascino senza tempo che ha dato vita nel 2003 la prima edizione di Imaginaria la cui radice latina sta a significare “ciò che vive nell’immaginario”, significato che ne ha determinato, anno dopo anno, la propria vocazione artistica.Il cinema d’animazione d’autore internazionale è quantomai vivo e fervido basti pensare che al bando di concorso si iscrivono quasi 2mila opere provenienti da tutte la parti del mondo. La selezione, come ogni anno, è alquanto impegnativa ma regala sempre delle belle scoperte.Saranno allestiti ben 3 schermi di cui uno dedicato ai bambini all’interno dello spazio Imaginaria Kids, una nuova chicca del festival.In collaborazione con i circoli didattici “P.Borsellino” e “G.Falcone“, l’associazione “Semi di Carta” di Conversano 120 bambini parteciperanno in veste di giurati per assegnare il premio al “Miglior Cortometraggio di animazione per bambini“. Diversi i laboratori e le iniziative per bambini saranno realizzati con il supporto della Libreria “Le Storie Nuove“.L’ospite internazionale di questa edizione è la pluripremiata regista ed animatrice portoghesedi cui il festival proporrà una masterclass e una retrospettiva.Il suo primo lavoro, "" ("", 1999), ha vinto numerosi premi in tutta Europa. Creato con la tecnica dell’incisione e della pittura su lastre di gesso – che richiede tempi di realizzazione lunghissimi, anche solo per pochi minuti di film – è un’opera al tempo stesso poetica e minuziosa, che racconta le paure, le ombre e i silenzi notturni di una bambina.Sei anni dopo, termina "" ("", 2005) che vince, tra gli altri, il prestigioso Annecy Cristal per il miglior cortometraggio agli Annecy Awards 2006 e risulta essere il cortometraggio portoghese più premiato di sempre. Caratterizzato da un disegno duro, definito da dense linee nere, il film ci trasporta nuovamente nella storia, dolce, di una bambina, il cui cuore batte troppo forte. Con "" ("") ancora una storia di bambini che devono far fronte con le proprie paure. Come la luna passa attraverso diverse fasi, Kali deve affrontare le sue paure e suoi demoni interiori fino a trovare un modo per riconquistare la propria luce. Regina è attualmente alle prese con un nuovo lavoro di cui scopriremo qualche dettaglio durante la sua presenza ad Imaginaria.Grazie alla collaborazione con CARTOON (European Association of Animation Film) sarà possible assistere alla proiezione dei 5 finalisti e il vincitore del prestigioso premio europeo assegnato nell’ambito deldi Tolosa.condurrà una masterclass sull’importanza del sonoro nel cinema d’animazione,una full immersion sulla realizzazione di clip animate con la tecnica del rotoscopio esull’ibridazione fra animazione ed immagine elettronica.I workshop e le masterclass sono gratuiti ma per la partecipazione è necessaria l’iscrizione online fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.Fra isi segnalano "" tratto dall’omonimo libro di Michael Rosen con le illustrazioni di Helen Oxenbury.Il libro, diventato un classico, ha venduto oltre 9 milioni di copie nel mondo ed è stato tradotto in ben 23 lingue diverse. Ad Imaginaria sarà presentata la trasposizione in animazione realizzata da Robin Shaw e Joanna Harrison.E ancora"" di Roger Ross Williams la commovente storia del piccolo Owen “protector of the sidekicks”, dei suoi amici animati e della sua battaglia contro l’autismo. Candidato all’Oscar per il Miglior Documentario." del maestro francese Jean-François Laguionie, una vera e propria sintesi della poetica e della pratica artistica di Laguionie, che affonda nella sua biografia le vacanze trascorse sulle coste della Normandia e nel suo amore per i pittori francesi del secondo Ottocento, che di quelle coste avevano fatto l’oggetto delle loro vedute, o meglio visioni." ("") opera prima del regista francese Sebastien Laudenbach interamente disegnato a mano e tratto da una fiaba dei fratelli Grimm, un film che, dopo la sua presentazione a Cannes 2016 e la menzione speciale ad Annecy, continua a raccogliere premi e nomination nel mondo.Uno dei film più importanti ma poco diffuso in Italia è stato senz’altro "" di Claude Barras, un’opera che infrange una serie di tabù e trova il giusto equilibrio tra dramma, commozione e speranza. Claude Barras ha saputo mettersi ad altezza di bambino senza mai farsi tentare da uno sguardo dall’alto in basso. Lo ha fatto consegnando ad ognuno dei protagonisti (pupazzi animati in stop motion) dei grandi occhi capaci di attrarre qualsiasi spettatore (bambino o adulto che sia) che non sia privo di sensibilità." un film d’animazione interamente realizzato a mano, basato sulla pluripremiata graphic novel di Raymond Briggs, è una rappresentazione intima e affettuosa della vita e dei tempi dei suoi genitori, due londinesi comuni che vivono inaspettati eventi straordinari.Spazio anche alle anime giapponesi con il film "" di Naoko Yamada. Il film, tratto dall’omonimo manga giapponese, racconta la storia racconta dell’incontro tra due bambini: Shouya Ishida, un ragazzino molto vivace e Shouko Nishimiya, una bambina sorda. Inizialmente le cose tra i due non vanno bene poiché Shouya si diverte a prendere in giro Shouko e a maltrattarla per il suo handicap. Il loro rapporto però non è così semplice ed entrambi si ritroveranno, nel corso degli anni, ad attraversare parecchie difficoltà.Segnaliamo l’anteprima internazionale de “” alla presenza del regista, un’opera che abbraccia la sperimentazione e la personale ricerca creativa nel campo dell’animazione. Il film è stato realizzato dipingendo a mano e coi pastelli ad olio quasi 6000 immagini.Il festival s’inaugura il 21 agosto con la proiezione speciale del film (rigorosamente “per un pubblico adulto”) "", realizzato nel 1973 dal regista nipponico Eiichi Yamamoto. "" non è solo un anime di grande impatto visivo per l’incomparabile bellezza delle immagini combinate ad un contenuto estremo, ma colpisce anche e soprattutto per l’incredibile intensità del potente messaggio femminista che esprime e per l’audacia con cui lo fa. Una vera e propria opera d’arte mesmerizzante, da riscoprire e amare, come si merita. Il film vedrà un particolare accompagnamento live eseguito da un duo d’eccezione ovveroGli eventi live continuano durante la settimana con la partecipazione il 23 agosto diche saranno alle prese con la sonorizzazione dal vivo del film d’animazione “” di Sylvain Chomet. Con le contaminazioni fra hip hop, soul e jazz, arriva da Melburne la cantanteche presenterà il suo ultimo lavoro dal titolo “30/70”.Il festival chiuderà i battenti sabato 26 agosto con la performance per piano solo di un importate autore della scena musicale italiana ed internazionale il compositore, musicista ed avvocato penalista. Nei primi anni di attività artistica ha lavorato alla musica per il teatro e alle sonorizzazioni; in seguito ha trovato la sua strada in un personale rapporto tra cinema muto e musica: capovolgendo nei suoi concerti il rapporto tra immagini e suoni, proponendo l’accompagnamento dei brani con sequenze di film muti che fungono da colonna visiva della musica. Peculiarità delle sue composizioni sono il forte elemento visivo, la fusione dei linguaggi utilizzati, l’immediatezza delle melodie.Ad Imaginaria 2017 spazio libri con la presentazione di "" alla presenza dell’autore Davide Giurlando. Il libro vede il contributo di studiosi di fama internazionale e di alcuni tra i più grandi animatori del mondo.Insieme a Maria Pia Santillo approfondiremo la sua esperienza diretta con il mondo dell’animazione d’autore italiana e del suo libro ““. Gl incontro con gli autori saranno coadiuvati dalla libreria itinerante Spine Temporary Small Press Bookstore.E’ un’edizione importante quella del 2017, ricca, ambiziosa ma come sempre appassionata ed autentica.è un’occasione più unica che rara per il territorio pugliese, un evento di assoluto valore culturale e sociale che continua a crescere e a ottenere ampi consensi sia dal pubblico sia dagli addetti del settore.Imaginaria è organizzata dal Circolo del Cinema Atalante ed è supportata dalla Regione Puglia, dall’Apulia Film Commission, da Puglia Promozione e dal Comune di Conversano.