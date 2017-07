ASCOLTA I TUOI OCCHI - In anteprima alla Rocca di Montestaffoli di San Gimignano

Bsckstage "Ascolta i Tuoi Occhi"



31/07/2017, 11:12

MATTADOR sarà ospite per la seconda volta al di Siena: mercoledì 2 agosto 2017 alle ore 21.30, nella suggestiva cornice della Rocca di Montestaffoli di San Gimignano, sarà presentato in anteprima nazionale il cortometraggio tratto dalla sceneggiatura vincitrice di CORTO86 2016 “” di, prodotto danell’ambito delIl Premio è dedicato a, giovane triestino formatosi al Corso di Laurea in Tecniche Artistiche e dello Spettacolo dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, scomparso prematuramente nel giugno 2009. Nato dal pensiero e dalle passioni di Matteo, con l’obiettivo di far emergere e valorizzare nuovi talenti dai 16 ai 30 anni, Mattador continua nella sua ricerca di giovani aspiranti sceneggiatori: gli autori selezionati possono esprimere la loro creatività e sviluppare i loro progetti lavorando a stretto contatto di tutor professionisti.La proiezione sarà preceduta da un’introduzione sulla genesi del cortometraggio in presenza del giovane regista, di, coordinatore progetto CORTO86, dell’attoree del compositoreSempre a Rocca Montestaffoli di San Gimignano, nell’ambito della rassegna, il 3 agosto 2017 sarà proiettato il cortometraggio “” di, vincitore di CORTO86 2012, prodotto da Mattador.