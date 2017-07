ISOLA DEL CINEMA - Enrico Lo Verso presenta "Raffaello - Il Principe delle Arti"

Una scena di "Raffaello - Il Principe delle Arti"



Il 31 luglio adi Roma alle 21.15 all’Arena Groupama in programma la presentazione di "": dopo il grande successo al box office, la prima trasposizione cinematografica mai realizzata suconnel ruolo di Raffaello. Sarà presente in Salache nel film interpreta il padre di Raffaello.Il quarto film d'arte prodotto da Sky, in collaborazione con Musei Vaticani, Magnitudo Film e Nexo Digital, segue il percorso tracciato dai film precedenti aggiungendo una nuova prospettiva cinematografica e proponendo un inedito dialogo tra arte e cinema.La narrazione si snoda tra 20 luoghi museali e oltre 70 opere, appassionati commenti di celebri storici dell’arte e raffinate ricostruzioni storiche, che garantiscono un coinvolgimento intimo ed emozionale, oltre alle più avanzate tecniche di ripresa cinematografica, che contribuiscono a creare un coinvolgimento totale dell’esperienza visiva.Nel cast Flavio Parenti (Raffaello Sanzio), Enrico Lo Verso (il padre Giovanni Santi), Angela Curri (Fornarina, la donna amata dall'artista) e Marco Cocci (Pietro Bembo).La proiezione del film sarà introdotta da un talk con(responsabile e direttore artistico del film per Sky) e(scenografo) che racconteranno le tappe e il dietro le quinte di questa avventura straordinaria tra arte e cinema.” viene proiettato nell'anno in cui il festival del cinema con vista sul Tevere è dedicato a Roma, Città Creativa, doveroso omaggio al riconoscimento da parte dell’Unesco alla città, “”, e in sintonia con una manifestazione di grande interesse culturale, attenta ad accogliere generi cinematografici innovativi in un ambiente unico al mondo: l’Isola Tiberina.