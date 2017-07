Note di regia di "Xolo"

Una scena del film "Xolo"





" nasce dal desiderio di raccontare una storia accaduta ad una donna a me molto vicina.Ho scritto la sua vicenda mentre lei era in carcere per scontare la pena di omicidio.Volevo esordire alla regia con "" e mi misi in giro per cercare i soldi per produrla. La storia non era poi tanto eclatante se consideriamo la cronaca nera dei nostri giorni, quello che mi interessava però era la possibilità di meditare sul concetto di libertà e indipendenza, temi che diventano più delicati se parliamo di una donna del sud Italia, destituita e sola.La vicenda di Rosa, la protagonista, é come un western moderno ma allo stesso tempo é anche un thriller e un film on the road. Questa commistione di generi mi piaceva molto e l’idea di sovvertirli poco poco, con garbo, non mi dispiaceva.La produzione del film é stata lunghissima, anche se i giorni di riprese effettivi ammontano a poco più di un mese." é una produzione totalmente indipendente e per questo ha richiesto molto tempo, ma sono convinto che per questo tipo di dinamiche Xolo non somiglia e nessun film italiano in circolazione, pur possedendo tratti inconfondibilmente italiani.