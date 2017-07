VENEZIA 74 - Rai Teche alla Mostra con "La Lunga Strada del Ritorno" di Alessandro Blasetti

“La Lunga Strada del Ritorno” di Alessandro Blasetti



29/07/2017

parteciperà alla. Lo farà riproponendo, grazie alla collaborazione con l’Archivio Nazionale Cinema d’Impresa, la versione integrale restaurata del primo film che la Rai produsse appositamente per la Mostra del cinema, nel 1962. Si tratta del film-inchiesta “” di Alessandro Blasetti (1900-1987), uno dei primi casi di riutilizzo sistematico dei materiali di repertorio combinati con interviste realizzate per costruire un’opera documentaristica d'autore finalizzata alla memoria storica.” raccoglie testimonianze dei reduci italiani della Seconda Guerra Mondiale, coniugando il racconto del conflitto a quello delle vicende degli uomini impegnati al fronte. Per la realizzazione dei testi, Blasetti, uno dei maggiori registi italiani del secolo scorso, si avvalse della collaborazione del poeta Alfonso Gatto. “La lunga strada del ritorno” è il risultato di un certosino lavoro di ricerca nelle cineteche italiane e straniere, nelle quali Blasetti andò in cerca non della cronaca bellica tout-court, ma del volto più privato e sofferto della guerra.