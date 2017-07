VENEZIA 74 - Gli eventi della Fondazione Ente dello Spettacolo

28/07/2017, 14:27

Anche quest’anno la(FEdS) sarà presente con un’intensa attività alla, la cui 74. edizione si terrà al Lido dal 30 agosto al 9 settembre. Un fitto calendario di incontri ed eventi animerà lo Spazio FEdS allestito presso la Sala Tropicana 1 dell’Hotel Excelsior, mentre la capillare copertura della kermesse sarà assicurata dagli inviati della “Rivista del Cinematografo” e del daily Cinematografo.it che sveleranno in tempo reale tutti i segreti della manifestazione, segnaleranno i film da non perdere e racconteranno curiosità e aneddoti delle star attese sul red carpet.Si comincia giovedì 31 agosto alle ore 13.30 con la presentazione del film “” scritto e diretto da Marco Martinelli e tratto dall’omonimo spettacolo teatrale del Teatro delle Albe di Ravenna, con Ermanna Montanari e Elio De Capitani e con l’amichevole partecipazione di Sonia Bergamasco.Venerdì 1 settembre alle ore 11.00 il Presidente della Regione Lazioillustrerà le novità del prossimo bando sui fondi alla cultura.Sabato 2 settembre alle ore 12.00 il giornalista e scrittorepresenterà, insieme al regista Giuseppe Piccioni, il suo nuovo libro, “” (edito da Il Mulino). A seguire, alle ore 13.30, Fra Roberto Lanzi e Fabio Sonzogni anticiperanno alcuni contenuti della V edizione del Festival Siloe dedicato al tema “”, mentre alle ore 15.00 Alessandro Rosina, coordinatore del Rapporto Giovani dell'Istituto Giuseppe Toniolo e docente di Demografia e Statistica Sociale all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, presenterà i dati dell'indagine nazionale “”.Domenica 3 settembre sarà la volta di uno degli eventi più attesi: la consegna del prestigioso2017 al regista. Il riconoscimento è assegnato dalla Fondazione Ente dello Spettacolo e dalla “Rivista del Cinematografo” con il patrocinio della Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede e del Pontificio Consiglio della Cultura.Nello stesso giorno alle ore 13.30 loospiterà un cocktail in onore dei vincitori delche festeggia quest’anno i 15 anni. A fare gli onori di casa Rosetta Sannelli, che presiede l’Associazione Culturale Kinéo, e Tiziana Rocca che produce l’evento con Agnus Dei.Alle ore 17.00 sarà presentato il progetto “”, docufilm che racconterà com’è cambiata e cambierà la vita con il digitale, diretto da Francesco G. Raganato e prodotto da Varese Web in collaborazione con Rai Cinema e Fondazione Ente dello Spettacolo.Il giorno successivo, lunedì 4 settembre alle ore 15.00, alla presenza di Maria Grazia Cucinotta, saranno premiati i tre vincitori del contest filmico “”, realizzato da Fondazione Ente dello Spettacolo per Giardini d'Inverno e promosso da China Investment S.r.l. In questa occasione sarà anche presentato il Corto collettivo realizzato dagli studenti della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Milano con i migliori video selezionati tra tutte le opere inviate nell’ambito del concorso. L’evento sarà preceduto alle ore 13.30 dalla presentazione del documentario “” prodotto e diretto da Silvia Chiodin e per il quale interverrà anche Lella Costa.Spazio anche per due importanti iniziative della Fondazione Ente dello Spettacolo: martedì 5 settembre alle ore 15.00 la presentazione del saggio “” di Anita Trivelli e mercoledì 6 settembre alle ore 17.00 il lancio del progetto editoriale “” di Steve Della Casa.Giovedì 7 settembre alle ore 15.00 verrà proiettato in anteprima il cortometraggio realizzato da Giacomo Poretti con i filmati provenienti da 72 oratori della Lombardia che hanno aderito alla campagna “”, promossa da Odielle (Oratori della Lombardia) e Regione Lombardia. Saranno presenti, oltre a Poretti, anche don Samuele Marelli, direttore di Odielle, e il cantautore Davide Van De Sfroos che canterà dal vivo due brani. Nell'occasione sarà anche proiettato il video, realizzato da Paco Capaldi, che racconta l'esibizione allo stadio di San Siro di tre band provenienti da oratorio, scelte da Van De Sfroos per aprire il suo concerto dello scorso 9 giugno.Si chiude il 9 settembre alle ore 11.00 con la