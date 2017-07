VENEZIA 74 - Poker di film italiani in Orizzonti

Alberto Barbera, direttore della Mostra del Cinema (Foto Pietro Coccia)



28/07/2017, 08:54

Alessandra Alfonsi



Novità nella 74a edizione della? Se non fosse per il padrinoe per le nuove location, a partire dalla scelta di una nuova sala per la conferenza stampa di presentazione del festival veneziano e dall'isola del, no.Nessuna novità, ma una maggiore attenzione al cinema italiano: questo sì con l'introduzione di un canale aggiuntivo per i registi italiani nellae con altri restauri di pellicole italiane, come "" di "Bernardo Bertolucci" a cura della 20th Century Fox, Paramount Pictures e Cineteca di Bologna.Nessuna novità neppure in, la sezione più innovativa del Festival, dove si consolida l'esperienza della sala web e l'introduzione dei film affidata alle pillole dell'dedicate quest'anno agli Ottant'anni di Cinecittà.Dei 1772 lungometraggi arrivati in selezione, 163 sono italiani e ben quattro sono quelli presenti inche ospita in totale 19 pellicole: apre la sezione il prossimo 31 agosto "" di, una produzione italo-belga conGli altri film in concorso sono "", secondo film d'animazione di scuola partenopea, ambientato in una nave ferma nel porto di Napoli, diretto da, già presenti alla Mostra, ma alle Giornate degli Autori; "" dello scenografo, opera prima, ambientata nella periferia romana che concorre anche al, coned, infine, "" dicon, girato interamente nel Salento con il sostegno dell'Apulia Film Commission." diconè l'unica opera fuori concorso, mentre dei dodici film italiani presenti nella sezione cortometraggi due sono di origine italiana "" dicone "" diA coadiuvare il lavoro del prenidente, la regista iranianae quella statunitense