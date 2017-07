Note di regia di "Futuro Prossimo"

Nella vita di un laboratorio di cinema, come quello che da qualche anno tengo con gli studenti dell’Università di Cagliari, la ricerca delle idee è una sfida quotidiana. Guardare al mondo, zavattinianamente, è sempre la via maestra se si vuole dare voce ad un sentimento facendo i conti con i limiti dei mezzi che l’attività didattica impone. È così che è nato Futuro prossimo, provando a interrogarci su quelle giovani vite che stagnano nei centri di accoglienza, che fuoriescono in città, in attesa che qualcuno scriva per loro un avvenire.Salvatore Mereu