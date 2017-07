VENEZIA 74 - Quattro Italiani in Concorso

Il Leone d'Oro



27/07/2017, 14:59

Stefano Amadio



Cominciando dal Concorso, troviamo i. che hanno fatto tesoro del successo di Song ‘e Napule e con il genere, tra musica e pallottole, presentano "". Ironia, sentimenti, canzoni, Napoli e un cast collaudato con, dopo l’esordio cona Venezia 70, dirigein "", una co-produzione italo-franco-belga." è l’opera seconda di. Dopo il successo di critica per "" , Riso racconta le vicende di una coppia alle prese con le complicazioni del cosiddetto “utero in affitto”. ConChiude la pattuglia, ma non è di certo l’ultimo,con la sua prima esperienza di regia americana, "". Due mostri comein viaggio per l’america.Gli italiani dovranno battersi con un gruppo di made in Usa di grande peso:tutti con cast di altissimo livello., tra gli Eventi Speciali, "" di, doc-cortometraggio tratto da una giornata trascorsa dal regista ad Amatrice.Per la fiction "" dicon; "" di, sulla vita di, raccontata da un gruppo di attrici di oggi." è il film di, storia d’amore tra(non udente) eTra i film non di finzione "" die "" diaprirà la sezionecon "" raccontando la storia della famosa cantante verso la fine della carriera. Poi ancora Italia con "" dicon; il cartone "" die il nuovo film di".In" di; "" dicon; "" di; 100 minuti di "" conA tutti questi vanno aggiunti i titoli in Settimana della Critica e nelle Giornate degli Autori.