SOCIAL WORLD FILM FESTIVAL VII - Premio alla Carriera a Claudia Cardinale

Claudia Cardinale



27/07/2017, 14:29

Icona di bellezza e di bravura, l’attricericeverà ilalla. La musa di Luchino Visconti, Federico Fellini e Pasquale Squitieri si racconterà attraverso le fasi della sua carriera in piazza Mercato – Arena Loren domani (venerdì 28 luglio) recitando alcuni passi dei più celebri film nazionali ed internazionali.Alla Cardinale verrà dedicata una retrospettiva con la proiezione di “”, “”, “i” e sarà insignita del titolo di Ambasciatrice del Museo del Cinema della Penisola Sorrentina. L’attrice, che campeggia anche sulla locandina del Festival, succede nell’albo d’oro dei premiati ad artisti come Giancarlo Giannini, Ornella Muti, Luis Bacalov, Valeria Golino, Leo Gullotta, Franco Nero, Maria Grazia Cucinotta. Inoltre, firmerà il Wall of Fame, monumento al cinema che custodisce i calchi in bronzo degli autografi dei più grandi artisti passati al festival.” – così Giuseppe Alessio Nuzzo, direttore generale e regista - "".