VENEZIA 74 - I film di Rai Cinema alla Mostra

27/07/2017, 14:02

Sono ventidue i titoli cheha contribuito a realizzare, tra film, documentari e cortometraggi, che saranno presentati nelle varie sezioni della. A questi si aggiungono tre progetti, due cortometraggi e un documentario, che saranno mostrati al Lido nel corso di eventi speciali nei giorni del Festival, parallelamente al programma ufficiale.Sei sono i titoli in Concorso: "" l'ultimo lavoro di Paolo Virzì, girato in America con le star internazionali Helen Mirren e Donald Sutherland; "" dei Manetti Bros. che mescola musica e pallottole per raccontare una storia d'amore tra i vicoli di Napoli; due opere seconde di giovani autori, "" di Sebastiano Riso con Micaela Ramazzotti e il francese Patrick Bruel, e "" di Andrea Pallaoro, un film con una connotazione internazionale forte, grazie anche alla protagonista Charlotte Rampling. E internazionali sono altri due titoli in gara per il Leone d'Oro, "" l'ultimo film di George Clooney con Matt Damon e Julianne Moore e il film di Ai Weiwei ""." – afferma, amministratore delegato di Rai Cinema – ""." - aggiunge il presidente di Rai Cinema- "".Oltre ai titoli già elencati in competizione,nella Selezione ufficiale sarà presentato come", il primo cortometraggio di Gianni Amelio; il nuovo film di Silvio Soldini "" con Valeria Golino e Adriano Giannini e il documentario "Happy Winter", scritto e diretto dall'esordiente Giovanni Totaro e ambientato sulla spiaggia di Mondello a Palermo.L'apertura della sezioneè affidata al film "" road-movie di Susanna Nicchiarelli dedicato agli ultimi anni di Christa Päffgen, in arte Nico, che gareggerà con "", dark comedy di Cosimo Gomez con Claudio Santamaria, Marco D’Amore e Sara Serraiocco; con "" il film animato di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone, e con"" che segna il ritorno di Edoardo Winspeare.Nella sezione Cinema nel Giardino verrà presentato il film di Bruno Oliviero, "Nato a Casal di Principe", con Alessio Lapice, Donatella Finocchiaro e Massimiliano Gallo.Ininvece è in programma il documentario "La lucida follia di Marco Ferreri" di Anselma Dell'Olio sull'universo del regista, raccontato anche attraverso alcuni dei suoi sostenitori più affezionati come Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, Michel Piccoli.Due sono inoltre i film italiani alla. Il film "" di Silvia Luzi e Luca Bellino in gara e il film di chiusura Fuori concorso "" di Diego Olivares.Tanti anche i titoli che parteciperanno in Concorso alle Giornate degli Autori / Venice Days dove troviamo Vincenzo Marra con "", l'esordio al lungometraggio della giovane Valentina Pedicini, "" e l'opera seconda di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini "", tratta dal libro omonimo di Walter Siti. Sempre in questa sezione sarà presentato con una proiezione speciale il film "" di Anne-Riitta Ciccone e, tra gli eventi speciali, il documentario "" di Giovanni Donfrancesco.ELLA & JOHN (THE LEISURE SEEKER) di Paolo Virzì – Selezione ufficiale ConcorsoAMMORE E MALAVITA dei Manetti Bros. - Selezione ufficiale ConcorsoUNA FAMIGLIA di Sebastiano Riso - Selezione ufficiale ConcorsoHANNAH di Andrea Pallaoro - Selezione ufficiale ConcorsoSUBURBICON di George Clooney - Selezione ufficiale ConcorsoHUMAN FLOW di Ai Weiwei - Selezione ufficiale ConcorsoCASA D'ALTRI (cortometraggio) di Gianni Amelio - Selezione ufficiale Fuori Concorso Evento SpecialeIL COLORE NASCOSTO DELLE COSE di Silvio Soldini - Selezione ufficiale Fuori ConcorsoHAPPY WINTER di Giovanni Totaro - Selezione ufficiale Fuori ConcorsoNICO, 1988 di Susanna Nicchiarelli - Film apertura Orizzonti ConcorsoBRUTTI E CATTIVI di Cosimo Gomez - Orizzonti ConcorsoGATTA CENERENTOLA di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri, Dario Sansone - Orizzonti ConcorsoLA VITA IN COMUNE di Edoardo Winspeare - Orizzonti ConcorsoNATO A CASAL DI PRINCIPE di Bruno Oliviero - Cinema nel GiardinoLA LUCIDA FOLLIA DI MARCO FERRERI di Anselma Dell'Olio - Venezia Classici Documentari in ConcorsoIL CRATERE di Silvia Luzi, Luca Bellino - SIC ConcorsoVELENO di Diego Olivares - Film chiusura SIC Fuori ConcorsoL'EQUILIBRIO di Vincenzo Marra - Giornate degli Autori ConcorsoDOVE CADONO LE OMBRE di Valentina Pedicini - Giornate degli Autori ConcorsoIL CONTAGIO di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini - Giornate degli Autori ConcorsoI'M di Anne-Riitta Ciccone - Giornate degli Autori Proiezione SpecialeIL RISOLUTO di Giovanni Donfrancesco - Giornate degli Autori Evento SpecialeQui i tre progetti coprodotti da Rai Cinema, presentati al Lido parallelamente al programma ufficiale del Festival:in occasione del Focus Anica sulla Cina:HUL HEE, Un Soprano dalla Via della Seta di Andrea Prandstraller e Niccolò Brunain occasione dell'Evento per MediCinema Italia:L'EROE (cortometraggio) di Andrea De Sicae infine:NON TUTTI POSSONO VINCERE (cortometraggio) di Sydney Sybilia