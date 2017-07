ISOLA DEL CINEMA - I Premi Opera Prima e Seconda

Claudio Amendola premiato a "L'Isola del Cinema"



27/07/2017, 13:13

Grandi emozioni di fronte ad un’Arena gremita di pubblico ed ad un parterre di numerosissimi ospiti, accolti dal Direttore Artostico Giorgio Ginori e da Francesca Piggianelli, collaboratrice e responsabile nuovo cinema italiano.L’ha celebrato il Premio Opera Prima e Seconda con le diverse categorie ed il, un riconoscimento alla nuova cinematografia italiana, linfa vitale di una creatività in grande fermento.Nel corso della serata evento condotta da Viviana Altieri, il Direttore artistico Giorgio Ginori ha premiato, regista del film "", opera prima uscita nelle sale italiane lo scorso maggio 2017 ""., invece, percon la commedia “M”. Il film ha registrato le maggiori presenze all’Isola tra quelli in concorso opera Prima e Seconda coinvolgendo il pubblico e facendolo divertire.Sono stati inoltre assegnati i seguenti premi:Claudio Amendola per il film il permesso: 48 ore fuoriSara Serraiocco per il film La Ragazza Del MondoFabio Mollo per il film Padre d’ItaliaEdoardo Leo, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Lorenzo Lavia, Valeria Solarino per il film Smetto Quando Voglio – MasterclassMiriam Leone per il film In Guerra D’amoreEdoardo Pesce per il film Cuori PuriI premi sono stati assegnati da una giuria composta da professionisti della cinematografia e della cultura - Gloria Satta, Fulvia Caprara, Laura Delli Colli, Claudia Catalli, Arianna Finos, Giulia Bianconi, Stefano Amadio