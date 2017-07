PREMIO DI CASTRO - Il vincitore è Giovanni Galassi

Una foto della serata



27/07/2017, 12:22

È il regista romanoil vincitore della prima edizione del, il Concorso per documentari diretti da Under40 ideato dall’Associazione Piccolo Cinema America e intitolato alla memoria dell’architetto progettista del Cinema America.A sancire il vincitore del Premio è stata una giuria popolare che ogni mercoledì, dal 7 giugno al 12 luglio al Festival Trastevere di Piazza San Cosimato, ha votato l'opera appena visionata, tra le 6 in concorso. Ogni sera hanno potuto votare 200 persone estratte a sorte tra il pubblico presente.Il documentario “”, storia del leggendario fotografo di scena Emilio Lari e dei set su cui ha lavorato, è l’opera prima di Galassi, proiettata per la prima volta al Festival Trastevere lo scorso 12 luglio e sarà il primo documentario che sarà programmato nel futuro Cinema Troisi.Il Premio è una targa raffigurante l'insegna del Cinema America in 3D più 1000 euro di riconoscimento economico.«Con il concorso "Angelo Di Castro" – dice Valerio Carocci - abbiamo potuto constatare la forte attenzione del pubblico di Piazza San Cosimato nei confronti del genere documentaristico, garantendo così a otto opere U40, due delle quali Fuori Concorso, la possibilità di essere conosciute e apprezzate attraverso una proiezione pubblica su grande schermo. Siamo felici che a vincere il concorso sia stato un giovane regista nostro coetano, Giovanni Galassi, classe 1992. Giovanni che ha completato il suo lavoro appositamente per il nostro ancor più giovane premio, è uno dei tanti ragazzi cresciuto nei licei romani dai quali proveniamo, tra le mura del Cinema America Occupato e sotto il grande schermo di Piazza San Cosimato. A lui auguriamo il meglio, ma soprattutto che sia lui uno dei futuri registi a sottoscrivere i nostri numerosi appelli per salvare il Cinema America. Lo aspettiamo nel Cinema Troisi per proiettare come primo documentario la sua stupenda opera».Nel corso della serata, i ragazzi del Cinema America hanno consegnato un Premio Speciale anche ad, storico proprietario del Cinema Mexico di Milano.«Abbiamo voluto dare un Premio Speciale ad Antonio Sancassani perché è per noi un mostro sacro dell'esercizio cinematografico. In questi mesi si è messo a nostra disposizione per aiutarci a ridar vita al Cinema Troisi. Lo abbiamo conosciuto a Milano dove ci ha accolto con entusiasmo proprio in una delle serate speciali del suo "The Rochy Horror Picture Show". Abbiamo così deciso di invitarlo a Roma in occasione della proiezione del documentario di Michele Rho sulla sua vita, "Mexico: un cinema alla riscossa!"»