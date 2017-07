Note di regia di "Take my hand"

C'è stato un periodo nella mia vita in cui ho vissuto l'amore con tutto me stesso. Vivere cambiamenti radicali e repentini, essere sopraffatto dalle emozioni, dalla bellezza e anche dalla cattiva sorte... Realizzare questo corto mi ha dato la possibilità, tanto cercata, di una libertà creativa totale. L'idea è arrivata quasi tutta di colpo nella mia mente, ed immergermi in essa e nella sua atmosfera mi donava la sensazione di abitare una poesia o qualcosa di simile. Bellissimo. Vedevo spazi grandi, dove far emergere la solitudine e la riflessione come un eco. La voglia di allargare la propria visione del mondo. Poter raccontare emozioni senza dover definire bene i contorni di una storia, per essere completata, lo speriamo, dallo stesso spettatore.Francesco Siro Brigiano