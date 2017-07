TAKE MY HAND - Vince al Los Angeles Film Awards nella categoria Best Inspirational

27/07/2017, 11:42

Si intitolail nuovo cortometraggio ispirazionale del filmaker trapanese, co-prodotto da Piano9 Produzioni. Il corto si è aggiudicato la vittoria al Los Angeles Film Awards, nella categoria Best Inspirational, e alla rassegna internazionale Festigious nella medesima sezione. Entrambi i festival sono eventi ufficiali di IMDb, portale di proprietà di Amazon.com, il più grande database di cinema al mondo che gestisce informazioni su film, attori, registi, personale di produzione e programmi televisivi.Take my hand è un racconto astratto, autobiografico, ispirato. Ricerca un linguaggio visionario personale e poetico. "C'è stato un periodo nella mia vita in cui ho vissuto l'amore con tutto me stesso" commenta Francesco Siro Brigiano "Vivere cambiamenti radicali e repentini, essere sopraffatto dalle emozioni, dalla bellezza e anche dalla cattiva sorte... Realizzare questo corto mi ha dato la possibilità tanto cercata, di una libertà creativa totale. L'idea è arrivata quasi tutta di colpo nella mia mente – prosegue - ed immergermi in essa e nella sua atmosfera, mi donava la sensazione di abitare una poesia o qualcosa di simile, bellissimo. Vedevo spazi grandi, dove far emergere la solitudine e la riflessione come un eco. La voglia di allargare la propria visione del mondo. Poter raccontare emozioni senza dover definire bene i contorni di una storia, per essere completata, lo speriamo, dallo stesso spettatore".I successi diseguono quelli ottenuti da Electroma, il primo progetto di lungometraggio di Francesco Siro Brigiano. Il film, che vive sulla carta, è stato rilasciato sotto forma di promo-trailer su YouTube con l'obiettivo di suscitare l'interesse di produttori disposti a finanziarne la realizzazione. Oltreoceano, Electroma ha ottenuto importanti premi. Ha vinto nella categoria Best Trailer al Trailer Fest Film Festival (sezione “Sci-fi”), concorso promosso dall’Università del Cinema dell’Indiana. Inoltre il filmaker trapanese ha trionfato al Cinema Worldfest Awards 2016 (Ottawa, Canada) e al Gold Best Trailer International Independent Film Awards (Encino, California).