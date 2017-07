SERVIZI MEDIA AUDIOVISIVI - Le associazioni incontrano il Presidente Antonio Tajani in vista della direttiva UE

26/07/2017, 16:21

Le associazioni firmatarie hanno avuto, martedì 25 luglio nella sede del Parlamento europeo di Roma, un incontro con il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani. ‎Partendo dall’azione che ha portato al sanzionamento di Google da parte di Bruxelles per ‎abuso di posizione dominante, si è parlato della necessità di accrescere le risorse del Fondo di sostegno al cinema e all’audiovisivo, che ammontano attualmente a 400 milioni annui ‎e che, secondo le associazioni, non sarebbero sufficienti a fare da volano al cinema e all’audiovisivo di un paese con un’importante tradizione di settore quale l’Italia. Prendendo a modello la Francia, ad esempio, che può contare su 700 milioni del Centro Nazionale di Cinematografia più gli obblighi d’investimento delle televisioni, i tax credit e altri strumenti normativi, si dovrebbe immaginare un flusso complessivo di oltre il doppio.Per ‎alimentare il Fondo di sostegno, la nuova Legge Cinema prevede il prelievo dell'11% sull’Iva e l’Ires delle aziende italiane di settore ed esclude ogni contribuzione da parte delle Over The Top, come Google appunto, che invece ottengono rilevanti utili in Europa. Le associazioni auspicano pertanto una rapida approvazione della proposta di revisione della direttiva 2010/13 sui servizi media audiovisivi che, una volta recepita dagli Stati membri, potrebbe far confluire ingenti risorse per il cinema e l’audiovisivo europeo, e offrire all’Italia la base per rafforzare il Fondo di sostegno, in coerenza con i criteri vigenti su scala europea. La proposta di nuova direttiva prevede, infatti, all’art. 13, la possibilità per ogni Stato membro di un prelievo di scopo sulle OTT da destinare al finanziamento delle industrie dell’audiovisivo.A tale proposito, il presidente Antonio Tajani ha elogiato il lavoro del Commissario europeo‎ per l’economia e la società digitale, Maria Gabriel, e ha incoraggiato le associazioni ad avere con lei uno scambio di opinioni su questo importante tema. ‎All’incontro era presente anche Roberto Barzanti, Presidente delle Giornate degli Autori e già Presidente della Commissione cultura del Parlamento europeo, il quale, in accordo con il presidente Tajani, ha sottolineato l’utilità di un primo confronto con la commissaria Gabriel nell’ambito della prossima 14° edizione delle Giornate degli Autori, in coincidenza con la Mostra del Cinema di Venezia.