VENEZIA 74 - Evento speciale "Casa d’Altri" di Gianni Amelio

Lapresenta, come Evento Speciale della, "", il documentario direalizzato ad Amatrice a un anno di distanza dal sisma in Italia centrale del 24 agosto 2016.La proiezione di "", che avrà luogo il 31 agosto 2017 in Sala Giardino, vuole essere un’importante occasione per continuare a tener viva la percezione di ciò che è avvenuto da quel 24 agosto a oggi.Lasi svolgerà dal 30 agosto al 9 settembre al Lido di Venezia, diretta dae organizzata dalla Biennale presieduta daè stato prodotto da Rai Cinema, già impegnata nei mesi scorsi, su un progetto del Mibact e dell’Anica, in un’attività di solidarietà con la popolazione colpita dal sisma, partecipando alla programmazione della sala cinematografica "Cinema Paradiso Amatrice".Il Direttore generale della Rai,, ha dichiarato: "".L’Amministratore Delegato di Rai Cinema,, ha dichiarato: "”.