Note di regia di "Veleni"

Il film VELENI è una trasposizione cinematografica delle emozioni umane è una storia che attraverso le immagini ruota intorno al disvelamento di una serie di segreti.VELENI si concentra su quello che è forse il più insondabile mistero: la mente umana.Dietro la patina ormai consunta di un perbenismo aristocratico due eccentriche sorelle decidono di prendersi “cura” di quello che è un mondo femminile ormai rimasto isolato in un piccolo paese del sud Italia a causa delle guerre e dell’emigrazione.Nasce così in me l’esigenza di indagare il possibile e impossibile mondo creativo che le donne sanno attuare quando i freni inibitori e culturali non hanno più il loro potere censurante.Tutti i personaggi, in una prima fase, si presenteranno nel loro quotidiano per poi disvelare geniali strategie e stupefacenti mondi interiori.Le immagini racconteranno la singolare dinamica attraverso la quale gli oggetti divengono padroni dei luoghi, mentre le fantasie interiori dei personaggi prendono il sopravvento sulla loro esistenza fino a spingerla verso una dimensione surreale, comica e imprevedibile.Esiste sempre una connessione tra noi e i luoghi, tra noi e gli oggetti, tra noi e la memoria. La storia, ambientata negli anni ’50, è girata privilegiando la forza cromatica ed espressiva di un’epoca senza tempo in cui è possibile cogliere l’estrema vitalità dei sentimenti intramontabili che accompagnano la vita umana. Le follie e gli incroci amorosi contenuti nella trama emergono come elementi contemporanei e modernissimi che da sempre regolano la potenza dei sogni e degli affetti presenti nella storia dell’umanità. VELENI mette in luce le connessioni esistenziali fra dramma e malinconia, comicità e solitudine, sottolineando tali contrasti attraverso un uso della fotografia che mira a svelare gli opposti sentimentali disseminati in tutte le esistenze.Nadia Baldi