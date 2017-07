LA VITA TI ARRIVA ADDOSSO - Paolo Sassanelli sul set

Paolo Sassanelli



26/07/2017, 09:48

L’attore baresedopo i successi delle sue regie teatrali, tra cui "", interpretato da Pierfrancesco Favino, e i tanti premi vinti con i corti "" e "" diretti e realizzati in Puglia negli anni passati, esordisce alla regia nel lungometraggio con il film "".Le riprese del film sono iniziate ieri lunedì 24 luglio in Puglia, a Minervino Murge e Bari., oltre che il regista, è anche l’autore del soggetto cone della sceneggiatura con, ed è l’interprete principale del film al fianco diIl rocambolesco viaggio attraverso l’Europa di due amici un po’ naïf, Salvatore (Colella) e Felice (Sassanelli), in fuga da un paesino della Puglia, che si ritrovano catapultati in Olanda e poi in Islanda. Per la prima volta nella loro vita capiranno cosa significhi sentirsi vivi e felici. Attraverso qualche disavventura, e con l’aiuto prezioso di Anke (Gerritsen), una donna stravagante, supereranno le proprie paure e inibizioni. Troveranno la gioia di vivere, l’affetto e anche l’amore, scoprendosi parte di una ‘famiglia moderna’, bizzarra e rassicurante al tempo stesso.Il tema del film indaga, attraverso due personaggi borderline, i disagi e le difficoltà del vivere questo momento storico. La passiva accettazione iniziale dei due protagonisti di un’esistenza priva di stimoli ed emozioni, vuole essere una metafora della deriva in cui spesso tutti noi rischiamo di essere trascinati. Il viaggio che i due protagonisti intraprendono rappresenta la necessità di reagire alle difficoltà, aprendo la porta e uscendo di casa alla ricerca della felicità. Le scoperte di situazioni, realtà e persone inaspettate che li travolgono e insegnano loro il senso della vita, dell’amore, della gioia, dell’emozione. “” e se accade a loro, così naif e improvvisati, inesperti della vita, può accadere a chiunque, purché si trovi il coraggio di andare incontro alle occasioni che la vita offre.Dopo la Puglia le riprese del film proseguiranno in Olanda e in Islanda per un totale di 5 settimane. Accanto ai protagonistiil film vedrà coinvolti gli attorie l’amichevole partecipazione diMolti anche gli elementi del cast tecnico e artistico pugliese come il direttore della fotografia Federico Annicchiarico, la costumista Sara Fanelli, l’organizzatore Francesco Lopez.Il film è una co-produzione Italia-Islanda prodotto dalla Mood Film diin co-produzione con Duo Production (Islanda) in collaborazione con Rai Cinema, il film si avvale del supporto e del contributo di Eurimages, del MIBACT Direzione Generale Cinema, della Regione Puglia e della Fondazione Apulia Film Commission.Il film, infatti, è beneficiario attraverso l’2016 (finanziato dal POR Puglia 2014-2020 Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese” Azione 3.4 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo”), di un finanziamento di 115.880,24 euro per un impatto economico previsto sul territorio di 326.951,98 euro. Per i 18 giorni di lavorazione saranno impiegate 34 unità lavorative pugliesi.Partner produttivo del film anche la banca pugliese BCC di San Marzano entusiasta del progetto come dichiara il direttore generale: “La sceneggiatura del film è stata finalista ale il progetto è stato anche selezionato aled all’