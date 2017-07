TARANTA ON THE ROAD - Un viaggio insieme per conoscere se stessi

"Taranta on the Road" di Salvatore Allocca



26/07/2017, 09:51

Due tunisini, appena sbarcati sulle coste italiane, cercano un passaggio fino alla stazione di. Un caso fortuito li porterà entrambi a chiedere aiuto a una band salentina che, scambiandoli per una coppia in attesa di un bambino, decide di accompagnarli.Purtroppo però una volta arrivati alla stazione, alla vista delle forze dell'ordine, i tre musicisti capiranno che la situazione non è così semplice. I due ragazzi sono senza documenti. La band prende a cuore la loro causa, decide di aiutarli e il viaggio ha inizio. Questo è ciò che accade nei primi minuti di "", commedia dal retrogusto a tratti amaro diPRIMAVERA ARABASiamo nel 2011, il contesto è quello dellae i presupposti potrebbero far pensare a un “cinema di denuncia”. D'altro canto, invece, il titolo ci porta a immaginare un road movie dai toni musicali. L'opera di Allocca è entrambi ma con il valore aggiunto di restare in primis una commedia. Il film è leggero, piacevole e divertente, nonostante la sinossi apparentemente drammatica.VIAGGIO E MUSICAI tre musicisti, interpretati da, sono tre ragazzi, non più giovanissimi, che cantano per le sagre di paese. In un momento di stallo della propria vita, i tre sono in squadra ma non hanno iniziato la partita. Al contrario i due tunisini, interpretati da, si sono messi in gioco ma senza un team che li supporti. Ogni personaggio ha il suo ostacolo da superare, ognuno ha la sua battaglia da vincere e tutti impareranno a sostenersi a vicenda, cresceranno e si metteranno in discussione. Sempre lasciando un sorriso sul volto dello spettatore.COMMEDIASebbene le dinamiche siano a volte prevedibili e non sempre realistiche, la sensazione finale è di un film gradevole e divertente. Se poi si è amanti della pizzica salentina, si potrà apprezzare anche la colonna sonora, che sicuramente contribuisce a dare un senso di leggerezza al film.