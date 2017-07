VALZER - Unico film italiano in cocnorso al 35° Flickers' Rhode Island International Film Festiva

Una scena del cortometraggio "Valzer"



26/07/2017, 08:00

SarÓ "" dia rappresentare l'Italia in concorso al, uno dei maggiori festival al mondo del circuito di qualificazione per il Premio Oscar, in programma dal 8 al 13 agosto 2017 a Providence e Newport negli Stati Uniti."Valzer", incluso nella sezione in concorso "", sarÓ proiettato mercoledý 9 agosto alle 20:00 all'Empire Black Box Theatre di Providence. Il controverso cortometraggio, giÓ passato in concorso al Image-Nation di Montreal - il pi¨ importante festival a tematica LGBT - e in Italia a Ischia Film Festival e Shorts Maremetraggio e che ha fatto discutere pubblico e addetti ai lavori, affronta il tema della fecondazione assistita per coppie omosessuali ed Ŕ provocatoriamente ambientato in un futuro prossimo in Italia.Co-prodotto da Digressione Cinema, Zen Movie, Drive Production Company, Nayan Tara e Diero e ambientato a Genova e nella Val Trebbia, il film Ŕ interpretato dall'attrice tedesca Kristin Suckow e dall'italiana Virginia Gherardini.La prossima tappa italiana sarÓ a settembre in concorso ad I Love Gai - Giovani Autori Italiani nell'ambito della 74░ Mostra del Cinema di Venezia.