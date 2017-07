KOCH MEDIA - Le uscite di agosto e settembre 2017

"L'Accabadora" DVD



30/07/2017, 11:47

L’estate diprosegue nel segno del miglior cinema italiano. Una coppia sposata, un appartamento e un mistero da risolvere: questi gli ingredienti di “Piccoli Crimini Coniugali”, il thriller tutto italiano che arriverà in home video dal 30 agosto in versione DVD e Blu-Ray e in digital download.guida due giganti del cinema nostrano, Sergio Castellitto e Margherita Buy, nella misteriosa trama di questo film tratto dall’omonima pièce teatrale di Éric-Emmanuel Schmitt. Elia (Sergio Castellitto), autore di gialli di successo, torna a casa dopo un incidente domestico del quale non ricorda nulla. Per la verità Elia sembra non ricordare nulla in generale, neppure i molti anni trascorsi con la moglie (Margherita Buy), che lo accompagna al rientro nel loro algido appartamento coniugale. Sarà lei, che rimarrà senza nome, ad aiutarlo a ricomporre i pezzi del passato, forse dandogli l’occasione di reinventarsi, e di essere un marito migliore.Restiamo in Italia con il suggestivo “”, in uscita il 30 agosto in formato DVD e in digital download dopo l’ottimo risultato nelle sale. Presentato con successo al Festival di Roma 2016, il film vanta un grande cast tutto al femminile, dove spiccano i nomi di Donatella Finocchiaro e Carolina Crescentini. Annetta giunge nella Cagliari degli anni ‘40, nei giorni in cui l’Italia è in guerra e gli Alleati iniziano a bombardarla. È una donna sempre vestita di nero, solitaria e silenziosa, d’una bellezza di pietra tipica delle zone più arse della Sardegna. A Cagliari nessuno sa nulla di questa donna che sembra custodire nel suo passato un terribile segreto. Dice di essere in cerca della nipote Tecla e trova lavoro e alloggio presso una famiglia altolocata. Il mistero risiede nel passato di Annetta: un passato fatto di solitudine, dolore e morte perché lei, per tutti, era l’Accabadora, colei che dà la “buona morte” ai moribondi che la richiedano, un ruolo tramandatole un tempo dalla madre.Cast stellare per l’inedito “”, disponibile dal 30 agosto in versione DVD e Blu-ray. I maestri del cinema d’azione Dolph Lundgren, Danny Trejo e Michael Paré sono i protagonisti di un action sullo stile di “Non è un paese per vecchi”, impreziosito da un mix letale di arti marziali e sparatorie di altissimo livello. Brian Barnes (Johnny Messner) si sveglia nel deserto ferito, senza memoria e senza idea del perché sia circondato da otto corpi, 4 milioni in contanti e un carico di cocaina. Inseguito dal famigerato signore della droga Mateo Perez (Danny Trejo) che rivuole i suoi soldi indietro e dall’agente della Dea Rooker (Dolph Lundgren), Brian deve difendersi anche dal corrotto sceriffo Olson (Michael Paré), che non si fermerà di fronte a nulla per mettere le mani sulla fortuna che ha trovato. In fuga, Brian inizierà a ricordare un passato che era meglio non conoscere…Dal regista di “Assalto a Wall Street” e “Rampage” è in arrivo “”, remake del film del 1954 con Frank Sinatra, disponibile dal 30 agosto in DVD e Blu-Ray e in digital download. Uwe Boll dirige un formidabile team di attori, composto da Ray Liotta (indimenticato protagonista di “Quei bravi ragazzi”) e Dominic Purcell, dal cast della fortunata serie tv “Prison Break”. Quattro assassini arruolati dai servizi segreti stanno in attesa nella casa di Ellen, una vedova di guerra, posizionati per assassinare il Presidente in visita nella cittadina di Sudden, vicino Washington. I quattro riescono ad ingannare tutti tranne Tod (Ray Liotta), un ex eroe di guerra adesso conosciuto come l’ubriacone della città, collega del defunto marito di Ellen e innamorato della donna che invece non lo ricambia. Tod riuscirà ad uccidere uno degli assassini, ma sarà catturato insieme ad Ellen: i due dovranno trovare un modo per fermare i tre killer prima che portino a termine il loro compito.Per combattere la canicola estiva non resta che immergerci nei panorami nordici di “”, dal 30 agosto in DVD e Blu-ray e in digital download. Sulla scia del fortunato filone di “Vikings” e “The Last King”, è in arrivo un nuovo film ambientato nelle mitiche terre del Nord, teatro di nuove epiche battaglie. Nei tempi antichi, c’erano sette testi sacri che si ritiene concedessero il potere e la prosperità a coloro che li possedevano. La profezia narrava che un bambino nato dal sangue reale puro un giorno avrebbe posseduto il potere di governare le nazioni. Mentre gli uomini hanno combattuto per rivendicare i testi sacri, l’Europa è stato spinta sull’orlo della guerra. Al fine di mantenere la pace, un re celtico, padre di una bambina di sangue puro, trovò i rotoli e li diede al Concilio della Chiesa per mantenerli al sicuro. Un malvagio signore della guerra lo ha trovato e ucciso a sangue freddo. E così, la figlia del re, come i sacri testi, devono continuare a nascondersi fino al giorno in cui la profezia si potrebbe compiere...Appuntamento a settembre, invece, con i grandi eroi dell’universo Marvel: la storia della celebre casa editrice americana arriva in home video grazie al documentario esclusivo “”, disponibile dal 14 settembre in versione DVD e Blu-ray. Un’edizione imperdibile, che conterrà ben due documentari dedicati all’impero che rivoluzionò la storia del fumetto, volti a esplorare l’impatto che “La casa delle idee” e i suoi celebri supereroi hanno avuto sull’immaginario collettivo, attraverso un’analisi lucida su eventi e adattamenti cinematografici, dalla bancarotta al successo planetario degli ultimi anni. La storia della Marvel a 360 gradi, quindi, raccontata attraverso due film: “” e “”, che esplorano l’universo sottostante all’impero del fumetto. Dal declino alla sorprendente ripresa: dopo aver quasi dichiarato bancarotta alla fine degli anni ’90, la Marvel ha beneficiato di una nuova età dell’oro dei fumetti, per tornare ai fasti del glorioso passato.L’America è ancora protagonista in una commedia irriverente sullo stile di “”: dal 14 settembre arriva in home video “Jimmy Vestvood - Benvenuti in Amerika”, disponibile in DVD e Blu-Ray e in digital download. Una commedia esilarante, vincitrice dell’Austin Film Festival, con protagonista il comico di fama internazionale Maz Jobrani, che mette in campo la sua travolgente ironia per affrontare una problematica di grande attualità. Quando un aspirante investigatore privato proveniente dal Medio Oriente giunge in America, diventa immediatamente il principale sospettato in una cospirazione per far scoppiare la Terza Guerra Mondiale. L’FBI e la CIA impareranno che gli eroi non nascono in America... ma vanno importati!Dal Film Music Experience di Albuquerque arriva “”, in uscita il 14 settembre in DVD e Blu-ray e in digital download. Una sorprendente produzione spagnola dal respiro internazionale, che racconta l’intreccio tra amore e musica, sulla falsariga di gioielli cinematografici come “Alabama Monroe”. Eric è un giovane aspirante musicista che vive a Londra. La sua vita cambia dopo l’incontro con Jo, una bella e impulsiva ragazza che è il suo esatto opposto. I due ben presto si innamorano ma un giorno Jo scompare. Eric scopre però che si trova al Burning Man Festival con il suo ex, Alex, e la sua amica, Penelope. Temendo di averla persa per sempre, Eric intraprende un avventuroso viaggio per riconquistarla.L’icona degli anni ‘90 Ryan Philippe esordisce dietro la macchina da presa con “”, dal 14 settembre in DVD e Blu-ray e in digital download. Un thriller spietato sullo stile di “I spit on your grave”, realizzato con un budget di oltre 3 milioni di dollari. Al centro della vicenda Reagon Pearce, giovane attore già sul viale del tramonto che viene rapito da una banda di criminali a Shreveport, in Louisiana. Rinchiuso in una capanna nelle paludi, è torturato e ricattato dai sequestratori, che minacciano di violare il suo account Twitter e di caricare materiale compromettente che rovinerebbe per sempre la sua reputazione. Per Reagon è l’inizio di un violento incubo ad occhi aperti…Il mese di settembre proseguirà al ritmo di musica con il documentario “”, disponibile dal 14 settembre in DVD e in digital download. Un lungometraggio che racconta l’ascesa nell’Olimpo del Pop attraverso la sconfitta e la nascita di una band dal successo planetario: gli One Direction. Al centro della narrazione la storia di Harry Styles, artista amatissimo a livello mondiale, dalla sua partecipazione come solista a X Factor fino alla formazione di una delle band più importanti al mondo. Un prodotto imperdibile e inedito per i fan del gruppo e del suo progetto solista, che ha infranto ogni record vendendo oltre 500.000 copie solo nella prima settimana di uscita.A settembre arriva in home video anche l’attesissima “”, l’ultima della serie cult dagli ascolti record realizzata in stop motion; sarà disponibile dal 14 settembre in DVD. La celebre serie animata dai creatori di “Wallace e Gromit” festeggia i suoi primi 10 anni con un’imperdibile uscita. La famosissima serie racconta la vita quotidiana in una piccola fattoria della tranquilla campagna inglese, dove Shaun, la pecora che “non segue il gregge”, coinvolge altre pecore e gli animali da cortile in tante divertenti avventure. Anche il cane Bitzer, che dovrebbe mantenere l’ordine nella fattoria, spesso finisce per farsi trascinare dalle sue bizzarre idee. Le allegre storie di Shaun e dei suoi amici vengono raccontate senza l’uso dei dialoghi ma attraverso la forza espressiva dei personaggi e la comicità delle loro caratterizzazioni, che con gesti e versi suscitano il sorriso di grandi e piccini.Le fate più famose della TV tornano in home video con “”, disponibile in DVD a partire dal 14 settembre. In questa prima stagione del nuovo incredibile spin-off di una delle serie più amate di sempre, l’attualità dei talent show incontra i temi classici delle Winx: magia, moda e amore. Le Winx tornano a Gardenia, città natale di Bloom, dove cominciano a lavorare come scopritrici di talenti, in un talent show chiamato WOW. In realtà, il loro scopo è quello di salvare i ragazzi di tutto il mondo da un misterioso ladro di talenti.In arrivo anche nuovi titoli targati Midnight Factory. Tra le novità fresche di fabbrica “”, in uscita dal 3 agosto in una limited edition da collezione in DVD e Blu-Ray e in digital download. Dal regista di “Saw 3” e “Saw 4”, arriva un horror inedito con protagonista Isla Fisher, star di “Now you see me” e “I love shopping”, e Gillian Jacobs, volto noto delle serie originali Netflix. Lasciandosi alle spalle lo stile di vita frenetico della città, la futura mamma Eveleigh (Isla Fisher) si trasferisce con suo marito David nella loro nuova casa con vigneto solo per ritrovarsi afflitta da rumori terrificanti e sinistre apparizioni di una figura incappucciata. Nessun altro sente o vede queste allucinazioni, nemmeno David, che è sempre più preoccupato per lo stato di salute di sua moglie. Nel disperato tentativo di dimostrare la sua sanità mentale, Eveleigh cerca risposte dalla gente del posto che le rivelano la storia tormentata del vigneto in cui ora risiede. Ma quando i pezzi andranno tutti al loro posto, la risposta si rivelerà molto diversa e più pericolosa per lei e il suo bambino di quanto abbia mai immaginato.Sempre dalle fucine della fabbrica del Male è in uscita “”, disponibile dal 14 settembre in DVD e Blu-Ray con l’esclusivo booklet da collezione e in digital download. Dai creatori di “The Strangers” e “Oculus” e dal regista del cult “Una cena quasi perfetta”, nasce questo nuovo boogey-man, ispirato a una terrificante leggenda metropolitana. Elliott e la fidanzata Sasha affittano con l’amico John una villetta fuori città, ma ben presto cominciano a sentire rumori misteriosi e a fare scoperte curiose. Elliott trova in un comodino un foglio con la scritta “Non dirlo, non pensarlo” ripetuta infinite volte e sotto, inciso sul fondo, “The Bye Bye Man”. Quando i tre partecipano a una seduta spiritica guidata da Kim, una ragazza sensitiva, Elliott pronuncia a voce alta il nome. Da lì in avanti le loro vite saranno costantemente in pericolo, perseguitate da un’oscura presenza…Dai produttori di “Insidious”, “Sinister” e “La notte del giudizio”, sempre targato Midnight Factory, arriva “”, in uscita dal 14 settembre in DVD e Blu-Ray in un’edizione imperdibile e limitata, e in digital download. I registi di “Catfish: false identità” dirigono un cast di giovani attrici molto promettenti del genere horror. In America scoppia una pandemia trasmessa da parassiti nascosti nel sangue degli esseri umani. I protocolli sanitari entrano in funzione quasi subito ma i membri della famiglia Drakeford rimangono separati.Nuovi appuntamenti anche con la collana dedicata alla Grande Arte. Il mese di agosto sarà nel segno de “”, una imperdibile edizione limitata disponibile dal 30 agosto in edizione limitata DVD e Blu-ray, entrambe con 3 dischi e un booklet esclusivo a cura della giornalista e critica d’arte Rossella Farinotti. Il cofanetto da collezione conterrà ben tre film (Da Monet a Matisse – L’arte di dipingere il giardino moderno, Matisse dalla Tate Modern e dal MOMA, Renoir – Oltraggio e seduzione) che dopo il grande successo al cinema arrivano in home video, formando un unico viaggio attraverso l’arte impressionista: dalla tecnica del dipinto en plein air ai voluttuosi nudi ritratti da Renoir, fino all’arte selvaggia e primordiale di Henri Matisse.Dopo Firenze e Roma, a settembre la Grande Arte farà tappa nell’antica Costantinopoli: “” uscirà il 14 settembre in un cofanetto tutto da collezionare in formato DVD e Blu-ray, entrambi contenenti l’esclusivo booklet a cura di Rossella Farinotti. Al centro della narrazione la storia di un museo divenuto realtà grazie all’immaginazione del Premio Nobel per la Letteratura Orhan Pamuk: una storia romantica e avvincente di come le arti possano influenzarsi ed intrecciarsi, offrendo anche uno scorcio attuale e contemporaneo sulla situazione socio-culturale sofferta dalla città di Istanbul.Un mitico super robot sta per tornare sul pianeta Terra:” arriva in DVD dal 30 agosto, in un imperdibile cofanetto con 6 dischi con la mitica sigla originale cantata dai Superobots. Sulla scia di Goldrake e Mazinga Z, Daltanious è stato un grande successo tv del 1981, nonché il primo super robot con una componente animale: una inconfondibile testa di leone sul petto. La Terra viene devastata da una popolazione aliena, gli Akron. La maggior parte della popolazione terrestre vive di espedienti in baraccopoli. Un gruppo di bambini durante una fuga nel bosco finisce in un anfratto che si rivela una base spaziale diretta dal Professor Earl, fuggito dal suo pianeta distrutto dagli Akron. Il Professore darà in mano a due del gruppo, Dani e Kento, le sorti del pianeta, mettendoli alla guida rispettivamente dell’astronave Gumper e del robot Antares, che, insieme al leone robot Beralios, formeranno il potente Daltanious.Torna a settembre anche la mitica serie animata “”, disponibile dal 14 settembre in un prezioso cofanetto composto da 10 DVD. Tratto dal fumetto di culto di Akira Toriyama, Dragon Ball Z narra le avventure di Goku, ormai divenuto adulto: cinque anni dopo la fine di Dragon Ball, ritroviamo il protagonista ormai ventiquattrenne e padre di un bambino di nome Gohan. Radish, un essere sconosciuto, giunge sulla Terra a bordo di una navicella spaziale e rivela a Goku di essere il suo fratello maggiore. Entrambi appartengono a una razza aliena quasi estinta chiamata “Saiyan”.