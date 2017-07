VENEZIA 74 - Giornate degli Autori 14a edizione

Giorgio Gosetti e Roberto Barzanti (Foto P. Coccia)



25/07/2017, 15:34

Natalia Giunti



Dodici i film in Concorso, tre registi a rappresentare l'Italia." (THE CONTAGION) di" (WHERE THE SHADOWS FALL) dicon" diconPer, delegato generale: “l’esperienza della visione, condivisa anche quest’anno con un gruppo di programmatori ed esperti per cui nessun ringraziamento è sufficiente, ci insegna che ovunque trionfa un cinema di alta fattura e professionalità che però troppo spesso non sa emozionare e regalare sorpresa. Scegliere pochi titoli da tutto il mondo ci concede invece il privilegio e la sfida di scommettere su ogni autore e ogni opera come se fosse unica, e proprio per questo specialmente preziosa. Non abbiamo l’ambizione di offrire solo capolavori nella nostra selezione ufficiale e tra i nostri eventi speciali; vorremmo invece che il pubblico potesse dire ogni volta: valeva la pena di viaggiare sulle ali di questa storia, sono felice di aver incontrato un autore”.“Fin dalla fondazione – ricorda il Presidente,– abbiamo tenuto fede al mandato delle associazioni di categoria che ci promuovono, oggi ANAC e 100autori. Il sale della nostra proposta sta nell’arte dell’incontro, nel confronto delle idee, nelle occasioni di discussione e di ricerca. A questo serve la nostra Villa degli Autori, che anche quest’anno avrà un fitto calendario di proposte; al quale contribuiscono in special modo progetti istituzionali come il programma “28 Times Cinema”, promosso dal LUX Film Prize del Parlamento europeo, le riflessioni sulla trasformazione dei linguaggi d’autore nell’era digitale e le conversazioni di “Women’s Tales”, che condividiamo con Miu Miu”In WOMEN’S TALES:" corto dicon" (THE RESOLUTE) di" di