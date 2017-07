FESTIVAL DELLA MENTE XIV - In programma "Vita agli arresti di Aung San Suu Kyi" di Marco Martinelli

Vita agli arresti di Aung San Suu Kyi



29/07/2017, 11:58

Allaedizione del(Sarzana, 1 - 3 settembre 2017) sarà presentato, prima dell’uscita nelle sale cinematografiche, il nuovo film del drammaturgo e regista Marco Martinelli “”.Il film è dedicato alla vita dila leader del movimento per la democrazia in Birmania, Premio Nobel per la Pace nel 1991 e oggi alla guida di una Birmania libera. È un racconto-evocazione che prende le mosse in un misterioso magazzino di costumi teatrali per raccontare, attraverso un coro di narratrici-bambine, un frammento di storia contemporanea.Dopo la proiezione (domenica 3 settembre alle ore 21:00 al Cinema Italia), in programma un incontro con il registae l’attrice protagonista del film,