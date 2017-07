ISOLA DEL CINEMA - I premi Opere prime e seconde

L'Isola del Cinema a Roma



25/07/2017, 13:55

Natalia Giunti



Un Premio pensato per valorizzare la nuova cinematografia italiana: questo il significato del Premio Groupama Assicurazioni Opera Prima e Seconda che Groupama Assicurazioni, main partner della XXIII edizione dell’Isola del Cinema, assegnerà al miglior regista fra un gruppo selezionato di film in una serata evento il 26 luglio prossimo a L’Isola del Cinema.Saranno presenti alcuni dei protagonisti dei film in gara, in particolare: gli attori; e i registi(Moglie e Marito),(La ragazza del mondo),(Cuori Puri),(Il permesso: 48 ore fuori),(Il padre d’Italia).Le pellicole in gara, già proiettate nell’Arena Groupama, a partire dai primi di luglio sono: "" di; "" di; "" di; "" di; "" di; "" di; "" diRicordiamo i nomi della giuria tecnica, composta da professionisti della cinematografia e della cultura:giornalista de Il Messaggero,giornalista de La Stampa,presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani,giornalista de Il Cinematografo,giornalista de La Repubblica,giornalista de Il Tempo,direttore di Cinemaitaliano.Al termine della premiazione seguirà la proiezione del film vincitore del “Premio del Pubblico”.Infine per i clienti di Groupama Assicurazioni e per tutti coloro che sono fan della pagina Facebook "Felice Groupama" la possibilità di vincere biglietti omaggio per tutte le altre proiezioni che si terranno nell’Arena Groupama fino a settembre. Maggiori informazioni sono disponibili su www.facebook.com/Felice.Groupama