GIORNATE DEGLI AUTORI XIV - Pre-apertura con Bookciak, Azione!

25/07/2017, 13:42

Si rinnova anche quest’anno il tradizionale brindisi di benvenuto alla stampa, nella sera della vigilia dell’inaugurazione, per scambiarsi i saluti ed augurarsi buon lavoro al Lido con le, SNGCI, SPI-CGIL e la partecipazione speciale di Bookciak, Azione! 2017.Atteso ospite dell’evento di pre-apertura è Daniele Vicari, presidente della giuria di Bookciak, Azione! il premio dedicato all’intreccio tra cinema e letteratura, attraverso video ispirati ai romanzi, giunto alla VI edizione. E che quest’anno si rinnova con una sezione dedicata alla memoria, realizzata in collaborazione con LiberEtà, casa editrice dello Spi-CGIL.Quattro i libri scelti (dal portale www.bookciak.it ) per ispirare i bookciak movies: Il grande animale di Gabriele Di Fronzo (Nottetempo); il graphic novel Leda di Sara Colaone,Francesco Satta, Luca de Santis (Coconino Press-Fandango); la raccolta di racconti tuttibambini di Giuseppe Zucco (Egg Editore); Il vestito della sposa di Angelina Brasacchio (LiberEtà).regista di Diaz-Non pulire questo sangue e Sole cuore amore, sta girando il tv movie per Raiuno, Prima della notte, dedicato al giornalista Pippo Fava ucciso da Cosa Nostra, dall’omonimo libro di Claudio Fava e Michele Gambino. Vicari, in veste di presidente di giuria, insieme a Wilma Labate, Teresa Marchesi e Gianluca Arcopinto, ha selezionato i bookciak vincitori che saranno proiettati nel corso della serata.Ilè prodotto dall’Associazione Calipso e da Bookciak Magazine ( www.bookciakmagazine.it ) la prima testata giornalistica dedicata all’intreccio tra cinema e letteratura.