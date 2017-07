L'ARCA DI LEGNO - Inizio riprese del film con Mauro Corona

25/07/2017, 12:15

Adrenalina, natura estrema da amare e temere, rischio, umanità e rapporti umani. Questi gli ingredienti de, serie TV in 12 puntate che racconterà le storie di uomini e donne, molto diversi tra di loro per vita e mestiere ma accomunati da una grande passione: la montagna, lo sport estremo e la sfida del limite.Le riprese inizieranno la prima settimana di agosto tra le vette delle Dolomiti in Trentino Alto Adige, dove i protagonisti, uno per puntata, si lasceranno seguire dalle telecamere nella pratica della loro specialità sportiva e nella loro quotidianità, lasciando emergere passioni e personalità, storie e percorsi diversi ma giocate sullo stesso affascinante scenario: la natura, l’altitudine, il freddo, il silenzio.Le puntate di apertura e chiusura saranno incentrate su uno degli autori della montagna più stimati della letteratura italiana:, che si racconterà come abitante della montagna, lasciando emergere la sua anima di scrittore, scultore e alpinista.Due figure d’eccezione presenteranno i protagonisti e accompagneranno lo spettatore in questo percorso in alta quota:. La serie, diretta da Domenico De Ceglia, è prodotta da Draka Production di Corrado Azzollini insieme a Seven Dreams Production, Trepuntouno, Matteo Corona e Dastian Pictures.