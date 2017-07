LUCANIA FILM FESTIVAL XVII - La selezione ufficiale

Lucania Film Festival 2017, diciottesima edizione



29/07/2017, 17:30

Simone Pinchiorri



Questa la selezione ufficiale della diciottesima edizione del, in programma dal 9 al 13 agosto a Pisticci:- Adaptation | Bartosz Kruhlik- Bleu-Gris | Laëtitia Martinucci- Dust of time | Nadya Zakharova- Import | Ena Sendijarevic- Le Plombier | Méryl Fortunat-Rossi & Xavier Séron- Lost Face | Sean Meehan- Marlon | Jessica Palud- Mama | Begaly Shibikeyev- Quiet Generation | Antimo Campanile- Seven Minutes | Sheva Dakot, Assaf Machnes- Shabi ke Sobh nashod | Mohammad Baghi- Silence | Ali Asgari , Farnosh Samadi- The Smoke | Ivan Plechev- Todos Bailaban | Jurek Jablomicky Pineda- And The Moon Stands Still | Yulia Ruditskaya- Au revoir Balthazar | Rafael Sommerhalder- Beti bezperako koplak | Ageda Kopla Taldea- Cavalls Morts | Marc Riba, Anna Solanas- Corp | Pablo Polledri- Don’t Think of a Pink Elephant | Suraya Raja- Engine of Time | Ilenia Locci, Fabio Loi- Falling Bebe | Wang Yang Zhen- La costa dorada | Noémi Gruner- Locus | Anita Kwiatkowska- Morning Cowboy | Fernando Pomares- O matko | Paulina Ziotkowska- Phone | Harriet Holman-Penney- Przytul mi glowe | Ewa Łuczków- Revoltoso | Arturo & Roy Ambriz- Spider web | Natalia Chernysheva- Taboek | Dario Van Vree- Tuhi Ruum | Ulo Pikkov- By my side | Zanyar Muhanhadineko- Lembranza | Alberto Diaz Lopez- Manodopera | Loukianos Moshonas- Maria vola via | Michele Sammarco- Nobody dies here | Simon Panay- O Entalhador, ou a oficina mais bela do mundo | Joăo Vasco- Track | Reza Golchi- Zufall | Odermatt Thais- A Father’s Will | Bakyt Mukul, Dastan Zhapar Uulu- Immortality | Mehdi Fard Ghaderi- In Vrijheid | Floor van der Meulen- Vigilia | Julieta Ledesma- BR43, EEN Dagboek | Jeannice Adriaansens- La Grande Monnezza | Chiara Bellini- Urli e Risvegli | Nicola Ragone- You Reap What You Sow | Alaa Ashkar- Matera 15/19 | Fabrizio Nucci, Nicola Rovito e Alessandro Nucci- Manto | Gianluca Marinelli- Non gioco piů | Sebastiano Luca Insinga- Ali Velate | Nadia Kibout- Per un figlio | Suranga Deshapriya Katugampala