ANEM - Diventa un'associazione aderente all'ANICA

ANICA



24/07/2017, 20:51

L'(Associazione Nazionale Esercenti Multiplex) è da oggi un'associazione aderente all'L'accordo è stato varato dalla Giunta dell'su proposta di, presidente dell'e stabilisce le modalità di partecipazione dei rappresentantialle riunioni degli organi. Gli uffici dell'tornano così nella "storica" sede di viale Regina Margherita.”, ha dichiarato il presidente ANICA: “".”, ha dichiarato il presidente, “”.L'si è costituita nel giugno 1999 per rispondere agli obiettivi di tutela e di sviluppo del settore multiplex in Italia.L'associazione è stata fondata da, che ne è l'attuale Presidente. I suoi iscritti sono 12 imprese di esercenti multiplex, tra cui i due principali gruppi The Space Cinema e UCI. Gli associatirappresentano circa il 50% del fatturato dell'esercizio cinematografico italiano, per un numero di schermi pari al 31%.