MIA MADRE FA L'ATTRICE - In prima TV su Rai1 13 agosto

30/07/2017, 11:16

Dopo la presentazione in concorso al 33. Torino Film Festival e il Nastro d'Argento speciale alla protagonista, arriva in prima tv su Rai1, domenica 13 agosto (ore 23.40, Speciale Tg1) "" diChe cosa fanno un figlio cinquantaduenne e una madre ottantacinquenne, vittime di un rapporto irrisolto e conflittuale e con una passione in comune, il cinema? Un film documentario. Specie se lui è un regista, lei è (stata) un’attrice ed entrambi hanno nostalgia di apparire sul grande schermo: con ironia e surrealismo, giocando tra realtà e finzione, senza evitare i nodi universali del rapporto madre-figlio, dove l’affetto si nasconde dietro recriminazioni e vendette.Tutto questo mentre si va alla ricerca di un film in cui la donna ha recitato sessant’anni fa nel suo ruolo più importante ma che, per ragioni inspiegabili, non ha mai voluto vedere.Spiega: "