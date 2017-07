IMAGINARIA FILM FESTIVAL XV - I film finalisti

Imaginaria Film Festival



30/07/2017, 09:00

Simone Pinchiorri



Questi i film della selezione ufficiale della quindicesima edizione dell'di Conversano (BA), in programma dal 22 al 26 agosto 2017:- Hook di Pietro Elisei, 5’59, 2016, Italia- Everything Changes di Paola Luciani, 3’, 2017, Italia- Help di Paola luciani, 3’, 2017, Italia- Confino di Nico Bonomolo, 11’, 2017, Italia- The Ultimate Guide To Inspiration di BLND, 2’46, 2016, Paesi Bassi- Au revoir Balthazar di Rafael Sommerhalder, 9’, 2016, Svizzera- Airport di Michaela Müller, 11’, 2016, Svizzera/Croazia- The Courtyard di Grzegorz Wacławek, 5’, 2017, Polonia- White Lies di Lopez Marco, 1’44, 2016, Italia. Lo sguardo italiano di Sandro del Rosario, 13’, 2016, USA/Italia- Stay still di Elettra Esposito, 5’49, 2017, Italia- The adventure of the afternoon di Vance Yang e Stella Huang, 7’46, 2016, Taiwan- TIS di Chloé Lesueur, 10’, 2016, Francia- Great Headless Blank di Carine Khalifé, 4’07, 2016, Canada- Roger di Sonia Cendón, Sara Esteban, Arnau Gňdia, Ingrid Masarnau, Martí Montańola, 7’35, 2016, Spagna- Green Light di Seongmin Kim, 15’34, 2016, Sud Corea- Morning Cowboy di Fernando Pomares, 15’06, 2017, Spagna- Help di Mahnaz Yazdani, 1’05, 2014, Iran- A little joy di Mahnaz Yazdani, 46”, 2016, Iran- Wishing Box di Lizzie Zhang , 5’26, 2017, USA- Too Tame di Rebecca Bloecher, 6’41, 2017, Germania- Mountains di Laurie Berenhaus, 3’47, 2017, USA- Afterwork di Luis Uson, 6’15, 2017, Ecuador- High Summer di Josselin Facon, 5’45, 2016, Francia- Nighthawk di Spela Cadez, 8’50, 2017, Slovenia- Dead Horses di Marc Riba e Anna Solanas, 6’15, 2016, Spagna- Framed di Marco Jemolo, 7’, 2017, Italia- Ariadne’s Thread di Claude Luyet, 13’, 2016, Svizzera- Winfried by Jana Lenhard, 4’, 2016, Germania- Below 0° di itai hagage & jonathan gomez, 4’54, 2016, Costa Rica- The Wrong End of the Stick di Terri Matthews, 9’40, 2016, UK- Float di Goran Radošević, 6’26, 2017, Croazia- The Rope di Liran Kapel, 5’44, 2016, Norvegia- Nothing Happens di Uri Kranot, 11’50, 2017, Ungheria- Wicked Girl di Ayce Karatal, 8’, 2017, Francia- Maned & Macho di Shiva Sadegh Asadi, 10’49, 2017, Iran- Corp. di Pablo Polledri, 9’, 2016, Argentina- Retweet di Cristina Vilches, 1’, 2017, Spagna- La Petite marchande d’allumettes di Anne Baillod, 10’, 2016, Francia/Svizzera- Comeback WOOL E di Sumanta Ghosh, 9’24, 3016, India- Dandelion di Elisa Talentino, 3’, 2017, Italia- Victim di Minako Mori, 2’10, 2017, Giappone- Le dernier pas di Vicky Petrequin, 2’28, 2016, Francia- Pink cuts pink di Alma W.Bär, 2’, 2016, Germania- Azzurra e Midori di Elena Garofalo, Marta Giuliani, Laura Piunti, 6’28, 2017, Italia- Eva di Chiara Tessera, 6’09, 2017, Italia- La Cabina di Ginevra Lanaro, Federica Di Leonardo, 4’47, 2017, Italia- Une petite différence di Chloé Dumoulin, 3’, 2016, Francia- Silent London di Ivelina Ivanova, 2’45, 2017, UK- Wrestler di Kwak Ki-hyuk , 8’10, 2016, Corea- Reminisce me with the time of a day di Holly Lo, 4’24, 2016, Taiwan- Verge di ChingTien Chu, 3’03, 2017, USA- Mr. Selfish di Cansu Karaman, 2’30, 2017, Turchia- Baozha! di Jasper Liu, 6’45, 2016, Singapore- Fliposcope di Jovic Krunoslav, 4’50, 2017, Serbia- The Last Leaf di Olya Golubeva, 6’04, 2016, Irlanda- Icky di Parastoo Cardgar, 5’55, 2017, Iran- Little wonders di Triet Le, 2’23, 2016, Vietnam- Shuma di Lucija Mrzljak, 6’05, 2016, Estonia- Three Little Ninjas Delivery Service: Damsel in Distress di Karim Rhellam e Kim Claeys, 12’, 2016, Belgio- Surprise di Tariq Rimawi, 5’15, 2016, Giordania- Black Holes di Chiara Martinelli, 4’55, 2017, Italia- She’s got the blush di Els Decaluwe, 5’15, 2016, Belgio- Humus di Simone Cirillo, Simone Di Rocco, Dario Livietti, Alice Tagliapietra, 6’58, 2017, Italia- A priori di Maďté Schmitt, 5’40, 2017, Germania- Big Boom di Marat Narimanov, 4’13, 2016, Russia- Playing House di Cenk Köksal and Özgül Gürbüz, 3’20, 2016, Turchia- Boxi: Angry Citizen di Béla Klingl, 3’33, Ungheria- The Box di Merve Cirisoglu Cotur, 6’48, 2016, Turchia- Runaway Plane di Tara Holland & Jesse Kukucka-Doney, 3’05, 2017, USA- Cicada di Gabriela Borregales, 3’57, 2017, USA- Une petite différence di Dumoulin Chloé, 3’24, 2016, Francia- Verge dl Chingtien Chu, 3’03, 2017, USA- Bo di Sara Jibreal, 4’17, 2017, Arabia Saudita- Zoo Story di Veronika Zacharová, 4’, 2016, Repubblica Ceca- Naturalsdi Viktor Svoboda, 1’39, 2015, Repubblica Ceca- Easygoing Teddy di Tomislav Gregl, 8’30, 2017, Croazia- The Pangolin and The Hedgehog di Paolo Russo, 4’, 2017, UK- The Raven Who Wished to Imitate the Eagle di Clementine Dudreuilh, Kevin Langouet, Megane Lepage, Meghan Marino, 1’25, 2016, Francia- Flood di Dimitar Velev, 7’45, 2017, Bulgaria- Doll’s Letters di Natalia Grofpel, 6’40, 2017, Russia- Grandmother di Roza Kolchagova, 6’13, 2017, Bulgaria- Starry Skies di Sarah Schmidt, 2’11, 2017. USA- Playful di Víctor Jara Magna, 15’, 2017, Cile- Deserted di Anna Anakhasyan, 2’48, 2016, USA- Cube di Jun Yang, 1’48, 2016, USA- Lampadino & Caramella – The Zampa’s MagiKingdom di Raffaele Bortone, 6’, 2017, Italia- The Kid and the Hedgehog di Anna Solanas, 3’, 2016, Spagna- Tekkol di Jorn Leeuwerink, 1’55, 2016, Paesi Bassi- Elephants Playmate di Hadi Tabasi, 5’38, 2016, Iran- The Box di Merve Cirisoglu Cotur, 6’48, 2016, Turchia- Leave a print di Christina S. Nerland, 5’14, 2016, UK- Rumble in the Jungle di Muhundan Bala, 1’30, 2016, Germania- Johanne di Anna-Ester Volozh, 3’41, 2017, UK