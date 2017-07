VENEZIA 74 - Presentata la SIC numero 32

Pin Cushion



La Settimana Internazionale della Critica (SIC) è una sezione autonoma e parallela organizzata dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI) nell’ambito della 74. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (30 agosto – 9 settembre 2017) e composta da una selezione di sette opere prime in concorso e due eventi speciali, tutti presentati in anteprima mondiale. La selezione è curata dal Delegato Generale della SIC Giona A. Nazzaro con i membri della commissione di selezione Luigi Abiusi, Alberto Anile, Beatrice Fiorentino e Massimo Tria.- Drift di Helena Wittman (Germania)- Les garçons sauvages / The Wild Boys di Bertrand Mandico (Francia)- Körfez / The Gulf di Emre Yeksan (Turchia, Germania, Grecia)- Sarah joue un loup garou / Sarah Plays a Werewolf di Katharina Wyss (Svizzera, Germania)- Team Hurricane di Annika Berg (Danimarca)- Temporada de caza / Hunting Season di Natalia Garagiola (Argentina, Usa, Germania, Francia, Qatar)- Pin Cushion di Deborah Haywood (Regno Unito)