FESTIVAL VIDEOCORTO NETTUNO XXI - I vincitori

Festival Videocorto di Nettuno
MIGLIOR FILM - VIDEOCORTO D'ORO
MATTIA SA VOLARE
MIGLIOR FILM - VIDEOCORTO D'ARGENTO
RATZINGER VUOLE TORNARE
MIGLIOR FILM - VIDEOCORTO DI BRONZO
SENZA OCCHI, MANI E BOCCA
MIGLIOR REGIA
PAOLO BUDASSI per SENZA OCCHI, MANI E BOCCA
MIGLIOR ATTORE
ASIER HERNANDEZ per CIRILO
MIGLIORE ATTRICE
ALESSIA PELLEGRINO per SENZA OCCHI, MANI E BOCCA
MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA
GIACOMO FERRARA per NUMERO 10
MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA
ANGELA CURRI per MATTIA SA VOLARE
MIGLIOR SOGGETTO
MATTIA SA VOLARE
MIGLIOR SCENEGGIATURA
RATZINGER VUOLE TORNARE
MIGLIOR FOTOGRAFIA
POLIS NEA
MIGLIORI LOCATION
POLIS NEA
MIGLIORI COSTUMI
POLIS NEA
MIGLIOR MONTAGGIO
RATZINGER VUOLE TORNARE
MIGLIOR COLONNA SONORA
CIRILO
PREMIO DEL PUBBLICO (ex aequo)
DO UT DES e NUMERO 10
PREMIO DEGLI ARTISTI TROISI
NO SMOKING
MIGLIOR LOCANDINA
MATTIA SA VOLARE
MIGLIORI TITOLI DI TESTA E CODA
SENZA OCCHI, MANI E BOCCA
Simone Pinchiorri
24/07/2017, 13:24