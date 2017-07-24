Ortigia Film Festival
I viaggi di Roby

FESTIVAL VIDEOCORTO NETTUNO XXI - I vincitori


FESTIVAL VIDEOCORTO NETTUNO XXI - I vincitori
Festival Videocorto di Nettuno
MIGLIOR FILM - VIDEOCORTO D'ORO
MATTIA SA VOLARE

MIGLIOR FILM - VIDEOCORTO D'ARGENTO
RATZINGER VUOLE TORNARE

MIGLIOR FILM - VIDEOCORTO DI BRONZO
SENZA OCCHI, MANI E BOCCA

MIGLIOR REGIA
PAOLO BUDASSI per SENZA OCCHI, MANI E BOCCA

MIGLIOR ATTORE
ASIER HERNANDEZ per CIRILO

MIGLIORE ATTRICE
ALESSIA PELLEGRINO per SENZA OCCHI, MANI E BOCCA

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA
GIACOMO FERRARA per NUMERO 10

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA
ANGELA CURRI per MATTIA SA VOLARE

MIGLIOR SOGGETTO
MATTIA SA VOLARE

MIGLIOR SCENEGGIATURA
RATZINGER VUOLE TORNARE

MIGLIOR FOTOGRAFIA
POLIS NEA

MIGLIORI LOCATION
POLIS NEA

MIGLIORI COSTUMI
POLIS NEA

MIGLIOR MONTAGGIO
RATZINGER VUOLE TORNARE

MIGLIOR COLONNA SONORA
CIRILO

PREMIO DEL PUBBLICO (ex aequo)
DO UT DES e NUMERO 10

PREMIO DEGLI ARTISTI TROISI
NO SMOKING

MIGLIOR LOCANDINA
MATTIA SA VOLARE

MIGLIORI TITOLI DI TESTA E CODA
SENZA OCCHI, MANI E BOCCA

24/07/2017, 13:24

Simone Pinchiorri

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