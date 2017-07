VISIONI DAL MONDO III - Siglata partnership con Hot Docs

24/07/2017, 12:55

Il, l’appuntamento con il cinema del reale organizzato da UniCredit Pavilion e dalla società di produzione FRANKIESHOWBIZ, in programma a Milano dal 5 all’8 ottobre, ha siglato un prestigioso accordo di collaborazione con, il più grande festival di documentari del Nord America e tra i principali punti di riferimento mondiali del settore.L’accordo di partnership tra il, nasce dall’ambizioso e comune obiettivo di creare cultura, promuovere e divulgare il genere documentario come autentica forma d’arte e massima espressione del racconto della realtà.In occasione della terza edizione del(5/8 ottobre) è in programma in anteprima italiana una selezione di produzioni presentate alla 24° edizione di, che si è appena conclusa in Canada. In calendario al Festival è prevista anche la proiezione in esclusiva per l’Italia di In the Name of All Canadians, il primo documentario prodotto da Hot Docs per commemorare il 150° anniversario della Confederazione del Canada. Il film, composto da sei cortometraggi realizzati da un gruppo di registi indipendenti, si ispira alla Carta dei Diritti e delle Libertà del Canada per raccontare le sfide sociali e culturali che la nazione canadese affronta ogni giorno alla luce della sua Storia.Il presidente di, sarà inoltre ospite all’atteso appuntamento meneghino con un coinvolgimento diretto in uno degli interessanti panel dedicati all’importanza del cinema del reale in programma durante la terza edizione di Visioni dal Mondo, Immagini dalla Realtà.” - ha dichiarato, Direttore Generale di Visioni dal Mondo, Immagini dalla Realtà e CEO della FRANKIESHOWBIZ –. "".