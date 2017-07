BOX OFFICE - "Spider-Man: Homecoming" sempre primo in Top10

Spider-Man: Homecoming



24/07/2017, 11:00

Antonio Capellupo



Anche nella settimana tra il 17 e il 23 luglio a vincere sono i supereroi."di Jon Watts è ancora una volta il film più visto in sala, con un incasso di € 1.298.666 e 206.134 presenze al seguito.Segue "" di Matt Reeves, che ha totalizzato € 1.020.655 grazie a 155.604 spettatori.Chiude il podio "" di Ry Russo-Young che porta a casa € 305.518 con 44.425 accessi.Questa la Top10 completa secondo dati Cinetel:1 SPIDER-MAN: HOMECOMING - € 1.298.666 - 206.1342 THE WAR - IL PIANETA DELLE SCIMMIE - € 1.020.655 - 155.6043 PRIMA DI DOMANI - € 305.518 - 44.4254 USS INDIANAPOLIS - € 298.570 - 44.5385 TRANSFORMERS - L'ULTIMO CAVALIERE - € 143.098 - 21.8976 WISH UPON - € 81.695 - 12.8757 BLACK BUTTERFLY - € 72.071 - 13.0838 2:22 IL DESTINO E' GIA' SCRITTO - 71.572 - 11.4529 LA MUMMIA - € 53.612 - 10.28310 PIRATI DEI CARAIBI - LA VENDETTA DI SALAZAR - € 35.075 - 5.066