POP CORN 1 - La prima edizione dal 28 al 30 luglio 2017

24/07/2017, 09:47

Sara Galignano



Tutto pronto all'Argentario per la prima edizione di "", festival internazionale di cortometraggi aperto ai video makers nazionali e internazionali in programma sul piazzale dei Rioni di Porto Santo Stefano nei giorni, organizzato dalla Pro Loco Monte Argentario e dall’associazione Art Day con la collaborazione di artisti e professionisti del settore ed il patrocinio del Comune di Monte Argentario.Ideato dae sotto la direzione artistica di, il festival avrà quest’anno come tema “” e sarà diviso in due categorie:, rivolta ai professionisti e, rivolta a tutti i cortometraggi realizzati con cellulari, smartphone, go-pro, ecc. e comprende anche lavori collettivi realizzati da scuole e associazioni.Tutte le opere candidate al Festival saranno valutate da una giuria artistica formata da un presidente e da esperti e studiosi di cinema e teatro.Per informazioni: http://www.prolocomonteargentario.com/popcorn/