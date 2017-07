MONFILMFEST 15 - I vincitori dell'edizione 2017

Lou Soun Amis



24/07/2017, 08:42

Sabato 22 Luglio si è tenuta la cerimonia di premiazione della 15^ edizione del, curato da Immagina, l’Associazione culturale, direttore artistico Giuseppe Selva.La giuria - composta Donatella Cattaneo impiegata pubblica Daniela Priarone Vice Presidente dell’associazione “Senza Fili, Senza Confini” Toni Jop, Giornalista e Scrittore Mara Chemini, Dialoghista e responsabile dell'Ufficio Smarrimento Francesco Paolo Montini, Produttore Daniela Ricotta Health and Safety Specialist - Tiger Italia Lucia Roggero, Planner e Aiuto regista ha assegnato i premi a:di Niccolò Gentili e Ignacio Paurici, per la sintetica capacità di intervenire nel reale con coraggio e senza moralismi.di Susanna Martini, per la capacità di narrare cinematograficamente il sale che brucia sulle ferite e l’acqua che lenisce il dolore.per l’interpretazione nel film “Santa Caterina” di Roman Hüben.detta Gina, per l’interpretazione nel film “Voi non sapete chi sono io” di Dario Leone.per il film “Santa Caterina”. La giuria ha apprezzato l’originalità di mantenere il mondo in una scatola chiusadi Luca Percivalle e Flavio Giacchero.Primo premio speciale giovani “VETRINA DI UN FILM RITROVATO” per l’insieme delle opere presentate e in particolar modo per “” che ha avuto alto gradimento tra il pubblico.Come di consueto la direzione del festival ha sottoposto al giudizio del pubblico i sette film prodotti e il pubblico ha così deciso attraverso una votazione ( da 1 a 5):Il sale nell’acqua di Susanna Martini 4,18Voi non sapete chi sono di Dario Leone 3,750Paradiso di Niccolò Gentili 3,748Linea di fuga di Claudia Campolmi e Alessandro Della Villa 3,13Santa Caterina di Roman Hüben 2,77Red Thread Simone Aldrigo di Andrea Martinotti, Alice Guerini, Michela Zaccone 2,70Endless summer di Paolo Cirio 1,99