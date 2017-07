GIFFONI 47 - Tutti i vincitori

Premi del Giffoni Film Festival



23/07/2017, 22:43

Simone Pinchiorri



TWO TRAMSdi Svetlana Andrianova (Russia)LITTERBUGS di Peter Stanley-Ward (Regno Unito)MASTER SPY di Pieter van Rijn (Paesi Bassi)ROOM 213 di Emelie Lindblom (Svezia)JUST GO! di Pavels Gumennikovs (Lettonia)ROCKY di Daniele Pini (Italia)Motivazione: perché è un vero coming of age short-movie, capace di raccontare, con un pizzico di fantasia, il duro passaggio dall’adolescenza all’età adulta, interpretando con delicatezza i profondi sentimenti di molti giovani d’oggi.THE BACHELORS di Kurt Voelker (USA)WALKING OUT di Alex & Andrew Smith (USA)Motivazione: perché il film tratta, evitando semplificazioni convenzionali, il tema del difficile recupero del rapporto padre/figlio, messo in crisi dalla distanza non solo geografica tra i due. Il momento di passaggio del protagonista dall’adolescenza all’età adulta è descritto attraverso una battuta di caccia dai toni fortemente metaforici, sottolineati da un uso suggestivo del sonoro, punteggiato da silenzi significativi che amplificano la voce della montagna, personaggio a tutti gli effetti. L’alternarsi di Campi Lunghissimi, Campi Lunghi e Primi Piani scandisce sapientemente il progressivo avvicinamento dei protagonisti, ulteriormente marcato da discreti ma ricorrenti elementi simbolici.DO IT RIGHT di Chad Chenouga (Francia)LANE 1974 di SJ Chiro (USA)Motivazione: Il Premio CIAL per l’Ambiente viene assegnato a questo film, in particolare, per l’approccio senza filtri che la regista ha adoperato per evidenziare il rapporto fra un territorio conosciuto a pochi e i più giovani, costretti a vivere in spazi che sembrano aperti e liberi ma che in realtà si dimostrano castranti e pieni di contraddizioni, in una natura che li rende outsider rispetto ai loro coetanei.GARDEN LANE di Olof Spaak (Svezia)CONFINO di Nico Bonomolo (Italia)MARE NOSTRUM di Rana Kazkaz, Anas Khalaf (Francia)CONFINO di Nico Bonomolo (Italia)Motivazione: per la capacità di raccontare attraverso una storia del passato una realtà quanto mai attuale. La negazione della libertà d'espressione da parte delle autorità rappresenta una grave violazione dei diritti umani ma è soltanto grazie al poter esprimere liberamente il proprio pensiero che una società civile può essere definita tale, poiché essa si sviluppa e cresce attraverso il confronto e il rispetto delle diverse opinioni di tutti.EVERYDAY HEROES di Anne-Dauphine Julliand (Francia)AMNESTY INTERNATIONAL AWARDHEY CALL US MONSTERS di Ben Lear (USA)Motivazione: per aver mostrato con impatto e chiarezza le sfaccettature di storie difficili di adolescenti, nei loro errori e nelle loro qualità. Per aver affrontato il tema della possibile reintegrazione di questi ragazzi nella società, colpevoli di crimini ma processati come adulti violando così i loro diritti e privandoli della possibilità di essere quelle persone che già a tratti dimostrano e desiderano di essere. Per aver messo in evidenza il dibattito che la legge 260 porta con sé, raccontando la dolcezza e la spensieratezza di questi giovani e la tragedia dei gravi crimini che hanno commesso. Uno stato che lascia a se stessi questi ragazzi rischia di perdere la loro sensibilità, acuita da una vita difficile, e il possibile contributo che potrebbero dare alla società una volta scontata la pena.LETTERE A MIA FIGLIA di Giuseppe Alessio Nuzzo (Italia)