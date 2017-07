LUCI DELLA RIBALTA FILM FESTIVAL I - I film in concorso

29/07/2017, 08:12

Simone Pinchiorri



Questi i film in concorso alla prima edizione del, in programma dal 25 al 27 agosto 2017 a Narni:- Curt Manor - Adelphi Hotel Nightmare di Samuel Bright- Emelvi - Poems from Ramayana di Nacho A.Villar- In the city where I sleep di Simone De Feo- June and the Jones - Before the Moonrise di Cédric Le Men- K.E.R.O.S.E.N.E. Poems from the planet di Jukka-Pekka Jalovaara- Where Muses Live di Ruben Dario Banol- Apropiaciòn Indebida di Ana Maria Ferri- Crypto Force Alpha di Megan Kluck- Fingerman di Ivan Shokha- Love Me di Marcus Hanisch- Mr. Dentonn di Ivan Villamel Sanchez- The 3rd woman di Benjamin Nicolas- A room di Chong Ming- A simphony for Rossini: il turco in Italia di Monica Manganelli- Cowboys and Indians di Emilia Ruiz- Game of Life di Agnès Vialleton- Hasta luego, carino di Antonello Novellino e Paky Perna- Journey di Radheya Jagatheva- La terra degli sconfitti di Maurizio Ravallese- Light Sight di Seyed M. Tabatabaei- Musicamia - A little fairy tale about the grace and beauty of failure di Andrea Carotenuto- Polis nea regia di Pierluigi Ferrandini