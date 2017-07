MARIO VERDONE - A roma un omaggio per il centenerio dalla nascita

Mario Verdone



Cento anni fa nasceva(1917-2017), studioso delle arti del Novecento, professore di Storia e Critica cinematografica, romanista attento ai cambiamenti della città eterna, nonché consuocero di Vittorio De Sica e papà di Carlo Verdone.In questa occasione la casa editrice Edizioni Sabinae ripubblica a settembre 2017 "", una raccolta di articoli e curiosità romane. Ecco alcuni argomenti del volume: I moccoletti di Martedì Grasso; Carne levare; I Beatles all’Adriano; Una domenica al cinema; Piranesi e Orson Welles; Le Befane del Belli; I giullari tra circo antico e moderno.La pubblicazione del volume è possibile per gentile concessione dei figli Carlo, Luca e Silvia Verdone. Nel 2009, anno della morte dell’Autore, Edizioni Sabinae ha pubblicato l’ultimo libro di Verdone "".ha lasciato un segno profondo nel cinema, nel teatro e in molti studi sull’arte sperimentale del secolo passato.”. (nacque ad Alessandria il 27 luglio 1917 e nonostante le modeste disponibilità familiari, riuscì a completare gli studi presso il Liceo classico senese e ad intraprendere quelli universitari, laureandosi una prima volta in Giurisprudenza con Norberto Bobbio, affrontando una tesi in Filosofia del diritto nell'anno accademico 1939-40, e una seconda volta in Scienze Politiche con Andrea Rapisardi Mirabelli, discutendo una tesi in Storia delle dottrine politiche nell'anno accademico 1941-42. Dopo un breve periodo di impiego nella segreteria del direttore amministrativo dell'Università di Siena, nell'agosto 1941 Mario Verdone si trasferì a Roma, dove avviò un'intensa collaborazione con le principali testate di argomento cinematografico (tra cui Bianco e nero e Cinema) pubblicando articoli, saggi e studi anche per molti anni a venire. Fu docente di Storia e Critica del Cinema nonché studioso di tutte le forme d'arte e di spettacolo. Dagli anni cinquanta intraprese la carriera universitaria con corsi liberi di "filmologia", in vari atenei e in sinergia con il lavoro al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Nel 1965, per primo conseguì in organizzazioni internazionali l'innovativa Libera Docenza di "Storia e critica del Film". Era padre del noto attore e regista Carlo Verdone (che bocciò ad un suo esame), del regista Luca Verdone e della produttrice Silvia Verdone, moglie dell'attore Christian De Sica. Insieme a Roberto Rossellini fu anche direttore del Centro Sperimentale di Cinematografia.