SETTIMANA DELLA CRITICA 32 - L'animazione "Nausicaa - L'Altra Odissea" in apertura

Una scena di "Nausicaa - L'Altra Odissea"



22/07/2017, 16:04

Importante riconoscimento per lo sceneggiatore e regista sardo: Il suo cortometraggio d'animazione "" sarÓ proiettato in anteprima assoluta come evento speciale d'apertura di [emailáprotected] - Short Italian Cinema alla trentaduesima, sezione autonoma e parallela organizzata nell'ambito della settantaquattresima, in programma dal 30 agosto al 9 settembre.Il cortometraggio scritto e diretto da, della durata di 20 minuti, racconta attraverso i disegni firmati dall'illustratorela storia della principessa Nausicaa e del suo incontro con Ulisse. La giovane principessa, desiderosa di esplorare il mondo, incontra l'eroe omerico ed Ŕ affascinata dalle sue storie. Sedotta e abbandonata, decide di andare a cercarlo ripercorrendo i passi del suo viaggio per intraprendere un percorso di crescita attraverso il quale si trasformerÓ in una donna.Prodotto da Zena Film, il film Ŕ montato da Lorenzo Visi. L'animazione e la grafica sono firmate da Patrizia Principi e Lorenzo Visi, le musiche da Matteo Martis, il suono da Romeo Scaccia; le voci narranti sono di Mariano Rigillo, Federico Paino e Silvia Siravo.Classe 1957,Ŕ scrittore di fumetti e graphic novel. ╚ uno dei creatori delle serie della Sergio Bonelli editore Nathan Never e Legs Weaver. Autore per la televisione, la radio e il teatro ha diretto spot pubblicitari, documentari, cortometraggi e firmato sceneggiature e romanzi. ╚ il direttore artistico di Nues, il festival dei fumetti e dei cartoni nel Mediterraneo organizzato dal Centro Internazionale del Fumetto che il prossimo autunno vivrÓ a Cagliari la sua ottava edizione.