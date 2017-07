TUTTO QUELLO CHE VUOI - Francesco Bruni presenta il film al Cinema Borsalino di Camaiore

Una scena del film "Tutto Quello che Vuoi"



22/07/2017, 15:29

Il primo grande evento del nuovo Cinema Borsalino di Camaiore (LU) è legato alla grande commedia italiana: la sala ha aperto i battenti da poco più di due mesi ed ha già superato i 2500 spettatori tra i grandi blockbuster e le opere italiane più apprezzate della scorsa stagione: tutto è pronto quindi per il primo evento con ospite, in occasione della presentazione del film "", Martedì 25 luglio 2017 alle 21:30 il registasarà presente in sala per introdurre l'opera e rispondere alle domande del pubblico.Per l'occasione la proiezione, che rientra nell'ambito della rassegna "" della Regione Toscana/FST, avrà un biglietto unico ridotto di 5.50€.è un autore toscano d'adozione, precisamente da madre livornese, e storico collaboratore alle sceneggiature di Virzì, da "" (di cui ricorre in questi giorni il ventennale) a "".Con "" Bruni è alla terza regia che segue gli apprezzatissimi "" e "" e mette in scena un protagonista unico e inconsueto: nel ruolo dell'anziano poeta Giorgio ecco Giuliano Montaldo, uno dei registi più impegnati del cinema italiano, autore del capolavoro Sacco e Vanzetti del 1971.", presentato in anteprima al Bif&St, è una commedia che mette a confronto mondi e generazioni diverse, rappresentati da Giorgio/Montaldo e dal 21enne Alessandro (l'esordiente Andrea Carpenzano). Il regista dichiara di essersi liberamente ispirato al romanzo Poco più di niente di Cosimo Calamini e di aver attinto alle proprie esperienze familiari.Il film è stato premiato in numerosi festival e ha vinto il Nastro d'argento per la sceneggiatura e il Nastro speciale per l'interpretazione di Montaldo.