IL MITICO PAOLO VILLAGGIO - In edicola 39 film in DVD

E' disponibile in edicola, distribuita da Mondadori, la collana "", dedicata all'attore ligure, recentemente scomparsoUna carriera di successi amati da generazioni di spettatori, da rivivere in una raccolta di 39 DVD tutta da collezionare: la comicità travolgente, le grandi e premiate interpretazioni, la genialità di– inventore di una saga divenuta nuovo simbolo della commedia italiana – in una ricca selezione di film che hanno fatto storia.L’opera si compone di 39 uscite:icona volumi 39 uscite1 - Fantozzi: in edicola dal 21/07/20172 - Il secondo tragico Fantozzi: 28/07/173 - Fantozzi contro tutti: 04/08/174 - Fantozzi subisce ancora: 11/08/175 - Superfantozzi: 18/08/176 - Fantozzi va in pensione: 25/08/177 - Fantozzi alla riscossa: 01/09/178 - Fantozzi in paradiso: 08/09/179 - Fantozzi - Il ritorno: 15/09/1710 - Fantozzi 2000 - La clonazione: 22/09/1711 - Fracchia la belva umana: 29/09/1712 - Scuola di ladri: 06/10/1713 - Fracchia contro Dracula: 13/10/1714 - Le comiche: 20/10/1715 - I pompieri: 27/10/1716 - Ho vinto la lotteria di capodanno: 03/11/1717 - Le comiche 2: 10/11/1718 - Sogni mostruosamente proibiti: 17/11/1719 - Bonnie e Clyde all'italiana: 24/11/1720 - Missione eroica. Pompieri 2: 01/12/1721 - Le nuove comiche : 08/12/1722 - Dottor Jekyll e gentile signora: 15/12/1723 - Rimini Rimini: 22/12/1724 - Ragionier Arturo De Fanti bancario…: 29/12/1725 - Scuola di ladri parte seconda: 05/01/1826 - Dove vai in vacanza: 12/01/1827 - Quelle strane occasioni: 19/01/1828 - Io tigro tu tigri egli tigra: 26/01/1829 - Brancaleone alle Crociate: 02/02/1830 - Io speriamo che me la cavo: 09/02/1831 - Cari Fottutissimi amici: 16/02/1832 - Camerieri: 23/02/1833 - La voce della Luna: 02/03/1834 - Io no spik Inglish: 09/03/1835 - Banzai: 16/03/1836 - Il Belpaese: 23/03/1837 - Tre tigri contro tre tigri: 30/03/1838 - Il segreto del bosco vecchio: 06/04/1839 - Sistemo l'america e torno: 13/04/18